Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T18:51
2025-12-09T18:51
2025-12-09T18:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По словам российского лидера, каждый такой случай требует подробного разбирательства."Кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей. И наказывать соответствующим образом", – сказал Путин. Он подчеркнул, что даст поручения правительству сделать все, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее.Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки, также заявил президент России во вторник в ходе заседания СПЧ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВОВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо землиВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
