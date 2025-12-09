https://crimea.ria.ru/20251209/vyyavlyat-pofamilno-putin-nazval-bezobraziem-vyselenie-semey-boytsov-svo-1151529960.html

Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО

Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По словам российского лидера, каждый такой случай требует подробного разбирательства."Кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей. И наказывать соответствующим образом", – сказал Путин. Он подчеркнул, что даст поручения правительству сделать все, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее.Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки, также заявил президент России во вторник в ходе заседания СПЧ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВОВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо землиВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

