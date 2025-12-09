Рейтинг@Mail.ru
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/vyyavlyat-pofamilno-putin-nazval-bezobraziem-vyselenie-semey-boytsov-svo-1151529960.html
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T18:51
2025-12-09T18:51
владимир путин (политик)
россия
участники сво
общество
жилье
новости
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ea5da0078a1dcd4f309ee0850506876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По словам российского лидера, каждый такой случай требует подробного разбирательства."Кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей. И наказывать соответствующим образом", – сказал Путин. Он подчеркнул, что даст поручения правительству сделать все, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее.Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки, также заявил президент России во вторник в ходе заседания СПЧ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВОВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо землиВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fca155c299bd1c006a4a08fa3b352df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, участники сво, общество, жилье, новости, соцзащита
Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО

Путин поручил пофамильно выявлять выселяющих из жилья семьи бойцов СВО

18:51 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Случаи выселения членов семей бойцов спецоперации из жилья недопустимы, с каждым таким эпизодом нужно разбираться и наказывать виновных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.
"Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье - человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие", – заявил президент, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека.
По словам российского лидера, каждый такой случай требует подробного разбирательства.
"Кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей. И наказывать соответствующим образом", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что даст поручения правительству сделать все, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее.
Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки, также заявил президент России во вторник в ходе заседания СПЧ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
 
Владимир Путин (политик)РоссияУчастники СВООбществоЖильеНовостиСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
17:44Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
17:34В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
17:22Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
17:14Три беспилотника сбили на подлете к Москве
16:49Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны
16:42Росприроднадзор взыскал 5,7 млн за ущерб Черному морю после гибели судна
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Лента новостейМолния