Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По данным членов СПЧ, некоторым семьям в подобной ситуации отказываются назначать выплаты, так как на момент гибели мужа ребенок еще не был рожден. Президент указал, что надо разбираться с каждым таким случаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семейЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
россия, владимир путин (политик), новости, герои сво, участники сво, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, дети
Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин

Государство должно поддерживать рожденных после гибели отцов детей бойцов СВО – Путин

18:03 09.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРебенок смотрит на парусники в море
Ребенок смотрит на парусники в море
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.
"Касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца (в зоне проведения СВО – ред.). Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет", – сказал глава государства.
По данным членов СПЧ, некоторым семьям в подобной ситуации отказываются назначать выплаты, так как на момент гибели мужа ребенок еще не был рожден. Президент указал, что надо разбираться с каждым таким случаем.
РоссияВладимир Путин (политик)НовостиГерои СВОУчастники СВОСовет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Россиидети
 
