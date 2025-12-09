https://crimea.ria.ru/20251209/rozhdennye-posle-gibeli-ottsov-na-svo-imeyut-pravo-gospodderzhku--putin-1151528898.html

Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин

Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин

Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дети, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО, должны получать меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.По данным членов СПЧ, некоторым семьям в подобной ситуации отказываются назначать выплаты, так как на момент гибели мужа ребенок еще не был рожден. Президент указал, что надо разбираться с каждым таким случаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семейЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО

