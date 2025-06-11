https://crimea.ria.ru/20250611/veterany-svo-smogut-stat-uchastnikami-zhilischno-stroitelnykh-kooperativov-1147122510.html

Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T11:43

2025-06-11T11:43

2025-06-11T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.ЖСК – одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом.До этого момента в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, входили 11 категорий. Это многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники организаций ОПК, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.Преимущество ЖСК заключается в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как расходуют их деньги, добавили в правительстве РФ.Ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества" сообщили, что в Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации. В их число войдут вакансии с достойным уровнем заработной платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, правительство россии, жкх, ветераны сво