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Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T11:43
2025-06-11T11:43
2025-06-11T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.ЖСК – одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом.До этого момента в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, входили 11 категорий. Это многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники организаций ОПК, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.Преимущество ЖСК заключается в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как расходуют их деньги, добавили в правительстве РФ.Ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества" сообщили, что в Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации. В их число войдут вакансии с достойным уровнем заработной платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
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россия, новости, правительство россии, жкх, ветераны сво
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
11:43 11.06.2025 (обновлено: 11:44 11.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
ЖСК – одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом.
"Участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также участники отражения вооруженного вторжения формирований Украины в приграничные российские регионы, получили право становиться участниками ЖСК", – сказано в сообщении.
До этого момента в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, входили 11 категорий. Это многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники организаций ОПК, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.
Преимущество ЖСК заключается в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как расходуют их деньги, добавили в правительстве РФ.
"При этом итоговая стоимость квартиры обычно получается ниже рыночной, так как пайщики оплачивают строительные работы без банка-посредника", – сказано в тексте постановления.
Ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества" сообщили, что в Крыму планируют создать реестр вакансий
на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации. В их число войдут вакансии с достойным уровнем заработной платы.
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