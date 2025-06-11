Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/veterany-svo-smogut-stat-uchastnikami-zhilischno-stroitelnykh-kooperativov-1147122510.html
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T11:43
2025-06-11T11:44
россия
новости
правительство россии
жкх
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:578:2613:2048_1920x0_80_0_0_15872af1c6d175ff5daa2672e1a7a55d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.ЖСК – одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом.До этого момента в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, входили 11 категорий. Это многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники организаций ОПК, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.Преимущество ЖСК заключается в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как расходуют их деньги, добавили в правительстве РФ.Ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества" сообщили, что в Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации. В их число войдут вакансии с достойным уровнем заработной платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиковКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:239:2583:2048_1920x0_80_0_0_15d16daf5b36b51474584cbab0c109d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, правительство россии, жкх, ветераны сво
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

11:43 11.06.2025 (обновлено: 11:44 11.06.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации и участники отражения вооруженного вторжения ВСУ на российском приграничье получили право становиться членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
ЖСК – одна из форм участия граждан в строительстве жилья. Люди, учреждающие кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом.
"Участники СВО, имеющие статус ветеранов боевых действий, а также участники отражения вооруженного вторжения формирований Украины в приграничные российские регионы, получили право становиться участниками ЖСК", – сказано в сообщении.
До этого момента в перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, входили 11 категорий. Это многодетные семьи, сотрудники государственных научных центров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники организаций ОПК, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, имеющие специальные звания полиции.
Преимущество ЖСК заключается в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как расходуют их деньги, добавили в правительстве РФ.
"При этом итоговая стоимость квартиры обычно получается ниже рыночной, так как пайщики оплачивают строительные работы без банка-посредника", – сказано в тексте постановления.
Ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества" сообщили, что в Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации. В их число войдут вакансии с достойным уровнем заработной платы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В российских вузах выделят льготные места для детей военных и силовиков
Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
 
РоссияНовостиПравительство РоссииЖКХВетераны СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту
13:12Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
12:54ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
12:35Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны
12:32Три женщины погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:29Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
12:12Правительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах России
12:01Реквизиты счетов изменятся у всех карт розничных клиентов РНКБ
11:43Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
11:12В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО
11:06Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
10:48На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
10:34В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
10:22Рябков оценил ущерб ядерному потенциалу РФ от ударов ВСУ по аэродромам
10:07Крымский мост сейчас: очередь растет
09:44Смертельная авария на Кубани – "Ока" влетела в микроавтобус
09:35В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
09:22Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
09:04Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
08:37В Севастополе назначили день выборов губернатора
Лента новостейМолния