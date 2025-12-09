https://crimea.ria.ru/20251209/novosti-chuvashii-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-bpla-1151527788.html

Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА

Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чувашию с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона. Об этом сообщил глава Чувашской РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чувашию с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек.По словам губернатора, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это необходимо для выделения компенсаций на восстановление поврежденных объектов и оказания прямой адресной поддержки всем пострадавшим жителям, уточнил Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

