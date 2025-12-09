Рейтинг@Mail.ru
Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чувашию с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона. Об этом сообщил глава Чувашской
2025-12-09T17:44
2025-12-09T17:44
чувашия
атаки всу
происшествия
новости сво
олег николаев
здравоохранение в россии
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чувашию с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек.По словам губернатора, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это необходимо для выделения компенсаций на восстановление поврежденных объектов и оказания прямой адресной поддержки всем пострадавшим жителям, уточнил Николаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чувашия, атаки всу, происшествия, новости сво, олег николаев, здравоохранение в россии, новости, общество
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чувашию с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек.
"В результате атаки вражеских БПЛА пострадали 14 человек: семеро в разной степени тяжести находятся в наших больницах, еще семеро, включая одного ребенка, лечатся амбулаторно. С ними работают наши лучшие специалисты, обеспечено все необходимое: и лечение, и медикаменты. Предоставляем психологическую помощь всем, кто в ней нуждается", - написал он в Telegram.
По словам губернатора, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это необходимо для выделения компенсаций на восстановление поврежденных объектов и оказания прямой адресной поддержки всем пострадавшим жителям, уточнил Николаев.
"Повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад. Мы уже приступили к детальной оценке ущерба, начали восстановительные работы", - отметил он.
ЧувашияАтаки ВСУПроисшествияНовости СВООлег НиколаевЗдравоохранение в РоссииНовостиОбщество
 
