https://crimea.ria.ru/20251209/elektronnyy-nos-vpervye-otsenil-rossiyskie-vina-1151528722.html
"Электронный нос" впервые оценил российские вина
"Электронный нос" впервые оценил российские вина - РИА Новости Крым, 09.12.2025
"Электронный нос" впервые оценил российские вина
В работе над проектом "Винный гид России" впервые использован инструмент искусственного интеллекта – "электронный нос", созданный на базе Сколково. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T18:16
2025-12-09T18:16
2025-12-09T18:16
виноделие
россия
искусственный интеллект
наука и технологии
винный гид россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_c5a3fb72263e4ced2ebe497934f97421.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В работе над проектом "Винный гид России" впервые использован инструмент искусственного интеллекта – "электронный нос", созданный на базе Сколково. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.По его словам, это стало главным новшеством исследования вин в 2025 году, технология позволила сформировать крупнейшую в стране базу ароматических профилей отечественных вин.Протасов отметил, что цифровизация неизбежно входит во все отрасли, и виноделие – не исключение. Участие ИИ стало логичным этапом развития национального винного рейтинга, добавил он.Глава Роскачества поделился, что эта база данных станет основой для дальнейших научных и прикладных исследований. Она будет использоваться как в оцифровке будущих дегустаций, так и в фундаментальных работах, связанных с российским виноделием и смежными направлениями промышленности.Однако профессиональное сообщество уверено, что технологии не смогут заменить экспертов. Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян подчеркнул, что работа дегустаторов требует уникального человеческого восприятия.ИИ для потребителей: цифровая платформа "Свое вино"Использование технологий расширяется не только в экспертной среде, но и в работе с потребителями. Так, один из российских банков представил новый цифровой сервис "Свое вино", где виноделы могут создавать собственные профили, а покупатели – получать доступ к данным "Винного гида" в цифровом формате.Как отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Инна Корягина, это делает результаты исследований значительно доступнее. В следующем году платформа включит еще и общенародное голосование."Мы покажем не только оценки экспертов, но и то, чему отдают предпочтение потребители. "Электронный нос" – это здорово, но голосует все же живой человек", – подчеркнула она.По ее словам, сервис позволит миллионам пользователей сравнивать профессиональные рейтинги с общественным мнением и формировать более осознанный выбор отечественных вин."Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидеромУпорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах СовфедаВ Крыму создают уникальный стиль вина
https://crimea.ria.ru/20250916/my-svodim-osadok-na-probku-kto-takie-remyuery-i-chto-oni-delayut-v-krymu-1149205842.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ed5a9e2d6cfe23e98465d9c90d4a1f28.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виноделие, россия, искусственный интеллект, наука и технологии, винный гид россии, новости
"Электронный нос" впервые оценил российские вина
Искусственный интеллект вошел в мир сомелье – "электронный нос" впервые оценил вина
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В работе над проектом "Винный гид России" впервые использован инструмент искусственного интеллекта – "электронный нос", созданный на базе Сколково. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, это стало главным новшеством исследования вин в 2025 году, технология позволила сформировать крупнейшую в стране базу ароматических профилей отечественных вин.
Протасов отметил, что цифровизация неизбежно входит во все отрасли, и виноделие – не исключение. Участие ИИ стало логичным этапом развития национального винного рейтинга, добавил он.
"Впервые в дегустационной комиссии принял участие "электронный нос" – научная разработка Сколково. Он отработал весь дегустационный этап исследования наравне с экспертами. Мы собрали 584 образца в дата-сет российского вина с помощью этого интересного изобретения", – рассказал он.
Глава Роскачества поделился, что эта база данных станет основой для дальнейших научных и прикладных исследований. Она будет использоваться как в оцифровке будущих дегустаций, так и в фундаментальных работах, связанных с российским виноделием и смежными направлениями промышленности.
Однако профессиональное сообщество уверено, что технологии не смогут заменить экспертов. Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян подчеркнул, что работа дегустаторов требует уникального человеческого восприятия.
ИИ для потребителей: цифровая платформа "Свое вино"
Использование технологий расширяется не только в экспертной среде, но и в работе с потребителями. Так, один из российских банков представил новый цифровой сервис "Свое вино", где виноделы могут создавать собственные профили, а покупатели – получать доступ к данным "Винного гида" в цифровом формате.
Как отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Инна Корягина, это делает результаты исследований значительно доступнее. В следующем году платформа включит еще и общенародное голосование.
"Мы покажем не только оценки экспертов, но и то, чему отдают предпочтение потребители. "Электронный нос" – это здорово, но голосует все же живой человек", – подчеркнула она.
По ее словам, сервис позволит миллионам пользователей сравнивать профессиональные рейтинги с общественным мнением и формировать более осознанный выбор отечественных вин.
"Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.
Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: