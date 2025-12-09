"Электронный нос" впервые оценил российские вина

https://crimea.ria.ru/20251209/elektronnyy-nos-vpervye-otsenil-rossiyskie-vina-1151528722.html

В работе над проектом "Винный гид России" впервые использован инструмент искусственного интеллекта – "электронный нос", созданный на базе Сколково. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T18:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В работе над проектом "Винный гид России" впервые использован инструмент искусственного интеллекта – "электронный нос", созданный на базе Сколково. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.По его словам, это стало главным новшеством исследования вин в 2025 году, технология позволила сформировать крупнейшую в стране базу ароматических профилей отечественных вин.Протасов отметил, что цифровизация неизбежно входит во все отрасли, и виноделие – не исключение. Участие ИИ стало логичным этапом развития национального винного рейтинга, добавил он.Глава Роскачества поделился, что эта база данных станет основой для дальнейших научных и прикладных исследований. Она будет использоваться как в оцифровке будущих дегустаций, так и в фундаментальных работах, связанных с российским виноделием и смежными направлениями промышленности.Однако профессиональное сообщество уверено, что технологии не смогут заменить экспертов. Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян подчеркнул, что работа дегустаторов требует уникального человеческого восприятия.ИИ для потребителей: цифровая платформа "Свое вино"Использование технологий расширяется не только в экспертной среде, но и в работе с потребителями. Так, один из российских банков представил новый цифровой сервис "Свое вино", где виноделы могут создавать собственные профили, а покупатели – получать доступ к данным "Винного гида" в цифровом формате.Как отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Инна Корягина, это делает результаты исследований значительно доступнее. В следующем году платформа включит еще и общенародное голосование."Мы покажем не только оценки экспертов, но и то, чему отдают предпочтение потребители. "Электронный нос" – это здорово, но голосует все же живой человек", – подчеркнула она.По ее словам, сервис позволит миллионам пользователей сравнивать профессиональные рейтинги с общественным мнением и формировать более осознанный выбор отечественных вин."Винный гид России" – национальный исследовательский проект, созданный для объективной оценки состояния отечественной винодельческой отрасли. Он включает масштабную дегустационную программу, аудит винодельческих регионов и предприятий, а также постоянный диалог между государством, производителями и экспертами. Вино для исследования закупается в розничных магазинах, как это делает обычный потребитель, что обеспечивает независимость и прозрачность результатов.Проект реализуется Роскачеством по инициативе Минсельхоза и Минпромторга. "Винный гид" стал инструментом, который помогает не только оценивать качество вина, но и отслеживать развитие виноградарства, выявлять тенденции, поддерживать производителей и формировать культуру потребления российского вина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидеромУпорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах СовфедаВ Крыму создают уникальный стиль вина

