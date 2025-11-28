https://crimea.ria.ru/20251128/uporyadochit-ispolzovanie-ii---karyakin-rasskazal-ob-initsiativakh-sovfeda-1151250504.html

Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах Совфеда

Контент, созданный искусственным интеллектом, нуждается в специальной маркировке, а за изготовление дипфейков, которые могут быть использованы мошенниками,... РИА Новости Крым, 28.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Контент, созданный искусственным интеллектом, нуждается в специальной маркировке, а за изготовление дипфейков, которые могут быть использованы мошенниками, необходимо привлекать к ответственности. Об этом заявил сенатор от Крыма, член Комитета СФ РФ по социальной политике Сергей Карякин, уточнив, что разработку юридических и законодательных механизмов, направленных на упорядочивание использование ИИ сейчас активно обсуждают в Совфеде.Он напомнил, что сейчас нередко имеет место злонамеренное использование возможностей современных технологий, в частности, речь об изготовлении дипфейков (синтетический медиаконтент, созданный с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) - ред). Так, используя дипфейки, мошенники могут "позвонить какой-нибудь бабушке" якобы от имени ее внука и попросить срочно перевести денег, потому что и голос, и видеоизображение, созданные ИИ, могут быть очень правдоподобными. Более того, мошенники могут делать какие-то объявления якобы от имени первых лиц государства, распространять угрозы и прочее, пытаясь дестабилизировать ситуацию в государстве таким образом."И нет никаких юридических, законодательных механизмов, чтобы привлекать этих людей к ответственности. <...> Мы считаем, что это нужно отрегулировать и добавить определенные правки, чтобы была административная или даже уголовная ответственность, в зависимости от тяжести преступления", - сказал Карякин.При этом он подчеркнул, что власти не против развития искусственного интеллекта, а выступают за урегулирование этой сферы."Мы не против технологий, даже не против тех же дипфейков, если они идут во благо, если они используются для съемки фильмов или для еще каких-то добрых целей", - добавил он.Также сенатор от Крыма сообщил, что за год работы он стал соавтором пяти законодательных инициатив. Две из них уже приобрели юридическую силу, три находятся в рассмотрении.Так, первый законопроект освободил участников СВО и их семьи от уплаты госпошлины при обращении в суд по некоторым категориям дел. Второй - позволяет близким погибших участников СВО, пропустившим установленный срок, вступить в наследство без обращения в суд. Теперь в определенных случаях 6-месячный отсчет будет вестись не со дня смерти участника спецоперации, а с даты, когда запись о его смерти появилась в реестре ЗАГС.Ранее в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" президент России Владимир Путин сделал заявление, что в России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.Как сообщал депутат Госдумы России Леонид Ивлев, уже создана рабочая группа, задача которой – разработать законы для использования искусственного интеллекта.Эксперт в области вычислительной техники и IT, гендиректор группы компаний Константин Кокуш в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что мировые державы – Россия, США и Китай – борются за первенство в создании искусственного суперинтеллекта для технологического прорыва планетарного масштаба, и у РФ в этой гонке есть неоспоримые преимущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнениеНовая стратегия государственной нацполитики утверждена в РоссииКак медикам Крыма помогает искусственный интеллект

