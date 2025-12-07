Рейтинг@Mail.ru
Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин внесен в базу данных сайта "Миротворец", пишет РИА Новости. Также в... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T15:40
2025-12-07T15:40
"миротворец"
новости
украина
терроризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин внесен в базу данных сайта "Миротворец", пишет РИА Новости. Также в базу данных скандального украинского ресурса попал президент Словакии Петр Пеллегрини.Персональные данные Верховного муфтия России были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротверец" обвиняет его в поддержке России, якобы покушении на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".Персональные данные президента Словакии были внесены в базу "Миротворца" накануне. Ресурс обвиняет его в действиях, направленных на поддержку России.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
украина
"миротворец", новости, украина, терроризм
Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"

В базу "Миротворец" внесли Верховного муфтия России и президента Словакии

15:40 07.12.2025
 
© © Fotolia/ Artur MarciniecКиберпреступник
Киберпреступник
© © Fotolia/ Artur Marciniec
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин внесен в базу данных сайта "Миротворец", пишет РИА Новости. Также в базу данных скандального украинского ресурса попал президент Словакии Петр Пеллегрини.
Персональные данные Верховного муфтия России были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротверец" обвиняет его в поддержке России, якобы покушении на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
Персональные данные президента Словакии были внесены в базу "Миротворца" накануне. Ресурс обвиняет его в действиях, направленных на поддержку России.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
 
"Миротворец"НовостиУкраинаТерроризм
 
