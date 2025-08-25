Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250825/vudi-allena-vnesli-v-bazu-sayta-mirotvorets-1148979140.html
Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
2025-08-25T21:52
2025-08-25T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг– РИА Новости Крым. Американский режиссер Вуди Аллен оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", информирует портал.В частности, известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".Вуди Аллен 24 августа подключился к сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отмечала, что это прямой призыв к расправе над журналистами.В базу данных "Миротворца" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и иностранных гражданах.
21:52 25.08.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Вуди Аллен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг– РИА Новости Крым. Американский режиссер Вуди Аллен оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", информирует портал.
В частности, известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".
Вуди Аллен 24 августа подключился к сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отмечала, что это прямой призыв к расправе над журналистами.
В базу данных "Миротворца" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и иностранных гражданах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
Трампа убрали из базы "Миротворца"
 
