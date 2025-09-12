https://crimea.ria.ru/20250912/ispolnitelnitsa-pesni-matushka-popala-v-bazu-mirotvortsa-1149398666.html

Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"

Российская певица, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российская певица, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.Согласно данным ресурса, в базу Куртукова внесена за поддержку спецоперации.Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский ранее также попал в базу данных "Миротворца". До этого в базе скандального украинского сайта появился американский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в КрымуСБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в КрымуНикита Михалков объявлен в розыск СБУ

