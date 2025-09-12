Рейтинг@Mail.ru
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/ispolnitelnitsa-pesni-matushka-popala-v-bazu-mirotvortsa-1149398666.html
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
Российская певица, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T14:41
2025-09-12T14:40
новости
россия
музыка
украина
"миротворец"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149398799_0:104:2936:1756_1920x0_80_0_0_6636652b3629d89ca7bc45989a39b4be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российская певица, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.Согласно данным ресурса, в базу Куртукова внесена за поддержку спецоперации.Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский ранее также попал в базу данных "Миротворца". До этого в базе скандального украинского сайта появился американский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в КрымуСБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в КрымуНикита Михалков объявлен в розыск СБУ
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149398799_204:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e64719b6248298013d1dbf46da905abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, музыка, украина, "миротворец"
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"

Исполнительницу песни "Матушка" внесли в базу "Миротворца"

14:41 12.09.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкТатьяна Куртукова, певица
Татьяна Куртукова, певица
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Российская певица, исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.
Согласно данным ресурса, в базу Куртукова внесена за поддержку спецоперации.
Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский ранее также попал в базу данных "Миротворца". До этого в базе скандального украинского сайта появился американский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
 
НовостиРоссияМузыкаУкраина"Миротворец"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
14:32В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
14:19ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
14:07Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю
13:48Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
13:37Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
13:31Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку
13:22Россия и Украина взяли паузу в переговорах
13:12Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе
12:52По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
12:44Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:40Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
12:24Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
12:13Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
11:49Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину
11:43Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
11:31Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей
11:08Крымский мост – пробка выросла в три раза
10:51Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов
10:01Ялта и часть Южнобережья обесточены из-за аварии
Лента новостейМолния