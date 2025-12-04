https://crimea.ria.ru/20251204/v-krymu-na-nedele-chasche-vsego-rozhdalis-aleshi-i-mashi-1151395934.html
В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей именами Алексей и Мария. Об этом сообщили в департаменте ЗАГС минюста Крыма.Также спросом пользовались наречения Руслан, Мирон, Матвей, Богдан, Илья, Лев, Сергей, Михаил, Мухаммед, Виктор, Алиса, Диана, Варвара, Кира, Милана, Аделина, Сафие, Айлин, Виктория, Эмилия, перечислили в пресс-службе.В числе редких имен, которые родители выбирали для своих малышей, также оказались: Захарий, Вано, Серафим, Адам, Вениамин, Демьян, Семен, Казим, Иннокентий, Емэн, Хабиб, Лука, Азиза, Муслима, Вера, Влада, Евдокия, Мира, Изабелла, Любовь и Таймия.Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появились три двойни: в Ялте - Виктор и Мария, в Симферополе - Яна и Артем, а также Мирон и Роман.Неделей раньше в Крыму малышей чаще всего называли Владимирами и Даринами, а самыми редкими в тот период были имена Аюб и Гулбону, сообщали в региональном минюсте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюТвори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей именами Алексей и Мария. Об этом сообщили в департаменте ЗАГС минюста Крыма.
"Самыми популярными были имена - Алексей и Мария, а самыми редкими, в принципе, всем известные имена - Вениамин и Аполлинария", - говорится в сообщении.
Также спросом пользовались наречения Руслан, Мирон, Матвей, Богдан, Илья, Лев, Сергей, Михаил, Мухаммед, Виктор, Алиса, Диана, Варвара, Кира, Милана, Аделина, Сафие, Айлин, Виктория, Эмилия, перечислили в пресс-службе.
В числе редких имен, которые родители выбирали для своих малышей, также оказались: Захарий, Вано, Серафим, Адам, Вениамин, Демьян, Семен, Казим, Иннокентий, Емэн, Хабиб, Лука, Азиза, Муслима, Вера, Влада, Евдокия, Мира, Изабелла, Любовь и Таймия.
Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появились три двойни: в Ялте - Виктор и Мария, в Симферополе - Яна и Артем, а также Мирон и Роман.
Неделей раньше в Крыму малышей чаще всего называли Владимирами и Даринами, а самыми редкими в тот период были имена Аюб и Гулбону, сообщали
в региональном минюсте.
