В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей именами Алексей и Мария. Об этом сообщили в департаменте ЗАГС минюста Крыма.
В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши

В Крыму на неделе Алексей и Мария стали самыми популярными именами для новорожденных

09:14 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей именами Алексей и Мария. Об этом сообщили в департаменте ЗАГС минюста Крыма.
"Самыми популярными были имена - Алексей и Мария, а самыми редкими, в принципе, всем известные имена - Вениамин и Аполлинария", - говорится в сообщении.
Также спросом пользовались наречения Руслан, Мирон, Матвей, Богдан, Илья, Лев, Сергей, Михаил, Мухаммед, Виктор, Алиса, Диана, Варвара, Кира, Милана, Аделина, Сафие, Айлин, Виктория, Эмилия, перечислили в пресс-службе.
В числе редких имен, которые родители выбирали для своих малышей, также оказались: Захарий, Вано, Серафим, Адам, Вениамин, Демьян, Семен, Казим, Иннокентий, Емэн, Хабиб, Лука, Азиза, Муслима, Вера, Влада, Евдокия, Мира, Изабелла, Любовь и Таймия.
Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появились три двойни: в Ялте - Виктор и Мария, в Симферополе - Яна и Артем, а также Мирон и Роман.
Неделей раньше в Крыму малышей чаще всего называли Владимирами и Даринами, а самыми редкими в тот период были имена Аюб и Гулбону, сообщали в региональном минюсте.
