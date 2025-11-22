https://crimea.ria.ru/20251122/ayub-i-gulbonu-v-krymu-nazvali-populyarnye-i-samye-redkie-imena-detey-1151102998.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Владимирами и Даринами, а самыми редкими стали имена Аюб и Гулбону. Об этом сообщает пресс-служба минюста Крыма.В числе популярных имен оказались: Михаил, Эмиль, Эмир, Анна, Варвара и София. Нередко встречались Арсений, Гордей, Давид, Евгений, Макар, Алена, Вероника, Есения, Аделина, Илона, Камила и Мария, уточнили в пресс-службе.Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появилось пять двоен: в Евпатории – Адиль и Адиле, в Симферополе – Вера и Варвара, а также Валерия и Виктория, в Симферопольском районе зарегистрировали Миру и Есению, в Алуште – Романа и Полину.Неделей ранее в Крыму чаще всего новорожденных детей называли Евами и Максимами, а самыми редкими именами стали Аслонби и Иоиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образованиеНаравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплатыСоветские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
В Крыму малышей чаще всего называют Владимирами и Даринами - минюст
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Владимирами и Даринами, а самыми редкими стали имена Аюб и Гулбону. Об этом сообщает пресс-служба минюста Крыма.
"На прошлой неделе лидерами по популярности оказались Владимир и Дарина, а самыми редкими именами для новорожденных стали Аюб и Гулбону. Среди редких имен также были замечены Лука, Махарбек, Надин, Теона, Сильвия и Заряна. Интересно, что имя Светлана, некогда популярное, было присвоено лишь в единичном случае", - говорится в сообщении.
В числе популярных имен оказались: Михаил, Эмиль, Эмир, Анна, Варвара и София. Нередко встречались Арсений, Гордей, Давид, Евгений, Макар, Алена, Вероника, Есения, Аделина, Илона, Камила и Мария, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появилось пять двоен: в Евпатории – Адиль и Адиле, в Симферополе – Вера и Варвара, а также Валерия и Виктория, в Симферопольском районе зарегистрировали Миру и Есению, в Алуште – Романа и Полину.
"Стоит отметить, что за отчетный период была зарегистрирована и первая в этом году тройня. Малышей назвали Александр, Андрей и Мирра", - отмечено в сообщении.
Неделей ранее в Крыму чаще всего новорожденных детей
называли Евами и Максимами, а самыми редкими именами стали Аслонби и Иоиль.
