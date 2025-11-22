Рейтинг@Mail.ru
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251122/ayub-i-gulbonu-v-krymu-nazvali-populyarnye-i-samye-redkie-imena-detey-1151102998.html
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Владимирами и Даринами, а самыми редкими стали имена Аюб и Гулбону. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T15:13
2025-11-22T15:13
крым
минюст крыма
рождаемость
демография
общество
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132858956_4:0:1353:759_1920x0_80_0_0_0161de49dcf2504374f063e4159f3187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Владимирами и Даринами, а самыми редкими стали имена Аюб и Гулбону. Об этом сообщает пресс-служба минюста Крыма.В числе популярных имен оказались: Михаил, Эмиль, Эмир, Анна, Варвара и София. Нередко встречались Арсений, Гордей, Давид, Евгений, Макар, Алена, Вероника, Есения, Аделина, Илона, Камила и Мария, уточнили в пресс-службе.Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появилось пять двоен: в Евпатории – Адиль и Адиле, в Симферополе – Вера и Варвара, а также Валерия и Виктория, в Симферопольском районе зарегистрировали Миру и Есению, в Алуште – Романа и Полину.Неделей ранее в Крыму чаще всего новорожденных детей называли Евами и Максимами, а самыми редкими именами стали Аслонби и Иоиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образованиеНаравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплатыСоветские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132858956_173:0:1185:759_1920x0_80_0_0_d31719b89cebb81d6a1a12e174a36607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минюст крыма, рождаемость, демография, общество, дети, новости крыма
Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей

В Крыму малышей чаще всего называют Владимирами и Даринами - минюст

15:13 22.11.2025
 
© РИА Новости КрымВ Перинатальном центре
В Перинатальном центре - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Владимирами и Даринами, а самыми редкими стали имена Аюб и Гулбону. Об этом сообщает пресс-служба минюста Крыма.
"На прошлой неделе лидерами по популярности оказались Владимир и Дарина, а самыми редкими именами для новорожденных стали Аюб и Гулбону. Среди редких имен также были замечены Лука, Махарбек, Надин, Теона, Сильвия и Заряна. Интересно, что имя Светлана, некогда популярное, было присвоено лишь в единичном случае", - говорится в сообщении.
В числе популярных имен оказались: Михаил, Эмиль, Эмир, Анна, Варвара и София. Нередко встречались Арсений, Гордей, Давид, Евгений, Макар, Алена, Вероника, Есения, Аделина, Илона, Камила и Мария, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по информации регионального минюста, за прошлую неделю в Крыму на свет появилось пять двоен: в Евпатории – Адиль и Адиле, в Симферополе – Вера и Варвара, а также Валерия и Виктория, в Симферопольском районе зарегистрировали Миру и Есению, в Алуште – Романа и Полину.
"Стоит отметить, что за отчетный период была зарегистрирована и первая в этом году тройня. Малышей назвали Александр, Андрей и Мирра", - отмечено в сообщении.
Неделей ранее в Крыму чаще всего новорожденных детей называли Евами и Максимами, а самыми редкими именами стали Аслонби и Иоиль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
Советские имена возвращаются в Севастополь: как называют детей чаще всего
 
КрымМинюст КрымаРождаемостьДемографияОбществодетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
15:13Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
14:56Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано
14:35Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США
14:07Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль
13:49Новости СВО: потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки
13:31Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ
13:07На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
12:53В Севастополе открыли рейд
12:48Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
12:27Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
12:11"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч
11:33659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки
11:09Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
10:33Битва за свет: хроники крымского блэкаута
10:09Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
09:43В Севастополе остановили морской транспорт
09:23Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
08:52Аномальное тепло в Крыму – названа причина
Лента новостейМолния