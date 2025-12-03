https://crimea.ria.ru/20251203/ikh-podvig-bestsenen--v-krymu-otmetili-den-neizvestnogo-soldata-1151372803.html
Их подвиг бесценен – в Крыму отметили День неизвестного солдата
3 декабря по всей России отмечают памятную дату – День неизвестного солдата.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. "И имя есть у этого героя – Великой Армии простой солдат…". 3 декабря по всей России отмечают памятную дату – День неизвестного солдата. Это благодарность всем, кто погиб на фронтах, но чьи могилы остались безымянны. В Крыму торжественно возложили цветы к мемориалам павших, чтобы почтить подвиг воинов и не предать забвению ту цену, которой досталась нашему народу Великая Победа.Он подчеркнул, что крымские поисковые отряды до сих пор продолжают трудиться над возвращением имен неизвестным солдатам, выясняют обстоятельства их гибели, ищут родных и близких."Искренние слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в эту тяжелую и благородную работу", – сказал Аксенов.Губернатор Михаил Развожаев также отметил, что спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны поисковые отряды продолжают находить в Севастополе и его окрестностях останки воинов, погибших на нашей земле, стараются установить их имена.В свою очередь председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк напомнил, что имена советских воинов, быть может, и остались в тени истории, но их подвиги высечены золотом в летописи нашей страны."Это день не только скорби, но и день нашей искренней благодарности тем, кто ценой своей жизни защитил нас от врага", – написал Гоцанюк в Telegram-канале.3 декабря – это памятная дата. Она посвящена тысячам наших соотечественников, подвиги которых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками до сих пор остаются для нас неизвестными, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."Она объединяет в общем горе миллионы жен, матерей, дочерей, не дождавшихся с фронта своих мужчин", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев подчеркнул, что своими великими победами наша страна во многом обязана этим не искавшим славы героям. Это и солдаты Великой Отечественной, в честь которых горит Вечный огонь у кремлевской стены и на мемориалах в городах России, и те, кто отдал жизни, защищая свою страну и ее интересы в локальных войнах."Все они любили Родину больше себя. Наш священный долг – хранить и передавать будущим поколениям память об их подвиге", – напомнил Афанасьев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. "И имя есть у этого героя – Великой Армии простой солдат…". 3 декабря по всей России отмечают памятную дату – День неизвестного солдата. Это благодарность всем, кто погиб на фронтах, но чьи могилы остались безымянны. В Крыму торжественно возложили цветы к мемориалам павших, чтобы почтить подвиг воинов и не предать забвению ту цену, которой досталась нашему народу Великая Победа.
"Сегодня, в День неизвестного солдата, мы чтим память защитников Отечества, чьи могилы остались безымянными. Мы склоняем головы перед беспримерной храбростью и самоотверженностью наших воинов, настоящих героев, исполнивших свой священный долг до конца. Это мучительное наследие войны, наша боль, но и наша гордость", – написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что крымские поисковые отряды до сих пор продолжают трудиться над возвращением имен неизвестным солдатам
, выясняют обстоятельства их гибели, ищут родных и близких.
"Искренние слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в эту тяжелую и благородную работу", – сказал Аксенов.
Губернатор Михаил Развожаев также отметил, что спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны поисковые отряды продолжают находить в Севастополе и его окрестностях останки воинов, погибших на нашей земле, стараются установить их имена.
"Каждый год в преддверии 9 мая на Мемориальном братском кладбище на Дергачах мы проводим торжественное перезахоронение найденных останков бойцов. В этом году были захоронены останки 158 воинов. Из них удалось установить всего лишь пять имен", – уточнил губернатор Севастополя.
В свою очередь председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк напомнил, что имена советских воинов, быть может, и остались в тени истории, но их подвиги высечены золотом в летописи нашей страны.
"Это день не только скорби, но и день нашей искренней благодарности тем, кто ценой своей жизни защитил нас от врага", – написал Гоцанюк в Telegram-канале.
3 декабря – это памятная дата. Она посвящена тысячам наших соотечественников, подвиги которых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками до сих пор остаются для нас неизвестными, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Она объединяет в общем горе миллионы жен, матерей, дочерей, не дождавшихся с фронта своих мужчин", – написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев подчеркнул, что своими великими победами наша страна во многом обязана этим не искавшим славы героям. Это и солдаты Великой Отечественной, в честь которых горит Вечный огонь у кремлевской стены и на мемориалах в городах России, и те, кто отдал жизни, защищая свою страну и ее интересы в локальных войнах.
"Все они любили Родину больше себя. Наш священный долг – хранить и передавать будущим поколениям память об их подвиге", – напомнил Афанасьев.
