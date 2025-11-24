https://crimea.ria.ru/20251124/poiskoviki-iz-kryma-gotovyatsya-otpravitsya-v-zonu-svo-1151096280.html

Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО

Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО

Поисковики из Крыма готовятся отправиться на освобожденные территории в зоне специальной военной операции, чтобы искать погибших героев как периода Великой... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T07:32

2025-11-24T07:32

2025-11-24T07:40

крым

радио "спутник в крыму"

крым-поиск

николай шевченко

память

поисковые работы

военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg

Поисковики из Крыма в зоне СВО будут искать погибших героев как периода Великой Отечественной войны, так и спецоперации Поисковики из Крыма в зоне СВО будут искать погибших героев как периода Великой Отечественной войны, так и спецоперации audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Поисковики из Крыма готовятся отправиться на освобожденные территории в зоне специальной военной операции, чтобы искать погибших героев как периода Великой Отечественной войны, так и СВО. Работы начнутся в следующем году и будут проводиться по планам Министерства обороны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК" Николай Шевченко.В ходе проведения любых боевых действиях возникает ситуация, когда на участках фронта, где проходили бои, в особенности ожесточенные, остаются тела военнослужащих, которые по тем или иным причинам не удалось вынести и подобающим образом предать земле, потому задачи поисковиков всегда одни и те же.По его словам, в какие именно районы СВО отправятся крымские поисковики и в каком количестве, будет ясно в ближайшее время, а работы начнут в 2026-м году. "Работы будут проводиться по планам Министерства обороны, которые будут утверждены к концу года", – уточнил спикер.Он добавил, что поисковые операции начнутся после того, как там пройдут работы по разминированию, их проведут силами военнослужащих Минобороны и специализированных подразделений гражданских организаций.Он отметил, что в Крыму масштаб поисковых операций по поиску останков советских бойцов периода Великой Отечественной войны сейчас сокращен ввиду того, что большое число ребят из числа участников поискового движения ушли выполнить свой воинский долг и находятся в зоне СВО."Но по их возвращении движение обретет новый всплеск, потому что, приезжая в отпуска, ребята делятся впечатлениями, говорят, что работа наша важная и нужная. Для каждого солдата, который находится на передовой, самое главное, чтобы его помнили. Любого греет надежда, что за ним придут и он не будет забыт", – подытожил поисковик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойВолонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена

https://crimea.ria.ru/20250630/krym-mozhet-stat-pilotnym-regionom-po-peresmotru-raboty-poiskovikov-1147538091.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым-поиск, николай шевченко, память, поисковые работы, военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"