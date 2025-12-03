Рейтинг@Mail.ru
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату - РИА Новости Крым, 03.12.2025
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.В этот день в стране вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты. По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.
память, праздники и памятные даты, россия, история, общество, великая отечественная война
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату

08:59 03.12.2025
 
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.
В этот день в стране вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты.
По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.
Инфографика ко Дню неизвестного солдата
Инфографика ко Дню неизвестного солдата
 
Инфографика, Память, Праздники и памятные даты, Россия, История, Общество, Великая Отечественная война
 
