День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату

2025-12-03T08:59
2025-12-03T08:59
2025-12-03T08:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.В этот день в стране вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты. По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.
Инфографика РИА Новости Крым ко Дню неизвестного солдата