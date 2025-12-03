https://crimea.ria.ru/20251203/den-neizvestnogo-soldata--v-rossii-otmechayut-pamyatnuyu-datu-1142311765.html

День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату

День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.В этот день в стране вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты. По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.

