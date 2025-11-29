Рейтинг@Mail.ru
На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/na-ukraine-emelyan-pugachev-popal-v-imperskiy-spisok-1151283786.html
На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список - РИА Новости Крым, 29.11.2025
На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T10:54
2025-11-29T11:07
украина
декоммунизация
общество
история
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151283603_0:903:2047:2054_1920x0_80_0_0_b1c09245244981fc0cb90483737554c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте института."Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства… Пугачев Емельян Иванович - предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.Емельян Пугачев - донской казак, выдававший себя за спасшегося императора Петра III. Был предводителем Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь ЕвросоюзаНа Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
https://crimea.ria.ru/20250119/v-krymu-otsenili-reshenie-kieva-pereimenovat-svyazannye-s-rossiey-toponimy-1143458112.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151283603_0:832:2047:2367_1920x0_80_0_0_d9a154b513d1f32c62b515f786d74221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, декоммунизация, общество, история, культура, новости
На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список

Киев решил бороться с Емельяном Пугачевым, внеся его в "имперский" список

10:54 29.11.2025 (обновлено: 11:07 29.11.2025)
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет Емельяна Пугачева". Автор неизвестен.
Репродукция картины Портрет Емельяна Пугачева. Автор неизвестен. - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинский "Институт национальной памяти" посчитал Емельяна Пугачева якобы символом "российского империализма", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте института.
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства… Пугачев Емельян Иванович - предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III", - говорится в материале, опубликованном на сайте института.
Емельян Пугачев - донской казак, выдававший себя за спасшегося императора Петра III. Был предводителем Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза
На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
19 января, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы
 
УкраинаДекоммунизацияОбществоИсторияКультураНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
11:16Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
11:11В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
10:54На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
10:07Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
09:53Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
09:51"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
09:41В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
09:25Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге 0:58
09:03Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
08:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
08:24В Севастополе закрыли рейд
08:09Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
07:53Пожар на Афипском НПЗ - что известно
07:34Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
07:09Новый шахматный клуб появится в Алуште
00:01Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:23В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
23:03Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
Лента новостейМолния