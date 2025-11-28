Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о повышении НДС до 22% - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Путин подписал закон о повышении НДС до 22% - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T17:42
2025-11-28T17:42
владимир путин (политик)
налоги
ндс
закон и право
новости
экономика
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.Кроме того, в соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).Документом также предусматривается снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.Также закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
россия
владимир путин (политик), налоги, ндс, закон и право, новости, экономика, россия
Путин подписал закон о повышении НДС до 22%

Путин подписал закон о повышении НДС до 22% при сохранении льгот для социальных товаров

17:42 28.11.2025
 
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.
Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
Кроме того, в соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
Документом также предусматривается снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС.
Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Также закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Владимир Путин (политик)НалогиНДСЗакон и правоНовостиЭкономикаРоссия
 
