Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил безопасности стран Организации договора коллективной безопасности современными образцами российских вооружений и техники. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.По его словам, в этом ключе планируется организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, в том числе очередные этапы регулярных учений.Особый акцент российская сторона предлагает сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия планирует всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины и в целом делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ. Российский лидер также предложил провести в Москве, в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году, Международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.С 2026 года председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире, единая цель, общая ответственность"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – ПутинПутин в Киргизии – главные заявления российского лидераНачальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"

