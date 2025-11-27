Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/putin-predlozhil-osnaschat-sily-odkb-rossiyskim-oruzhiem-1151221166.html
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил безопасности стран Организации договора коллективной... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T10:48
2025-11-27T10:55
владимир путин (политик)
россия
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
сотрудничество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151220729_0:224:3036:1932_1920x0_80_0_0_a32100cda6d361213191d7e0a51341f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил безопасности стран Организации договора коллективной безопасности современными образцами российских вооружений и техники. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.По его словам, в этом ключе планируется организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, в том числе очередные этапы регулярных учений.Особый акцент российская сторона предлагает сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия планирует всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины и в целом делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ. Российский лидер также предложил провести в Москве, в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году, Международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.С 2026 года председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире, единая цель, общая ответственность"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – ПутинПутин в Киргизии – главные заявления российского лидераНачальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151220729_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_36053baf4b7d39ffb5d7ec33fdfb7e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), сотрудничество, новости
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием

Путин предложил оснащать коллективные силы безопасности стран ОДКБ российским оружием

10:48 27.11.2025 (обновлено: 10:55 27.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкСессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил безопасности стран Организации договора коллективной безопасности современными образцами российских вооружений и техники. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.
"Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", – сказал президент.
По его словам, в этом ключе планируется организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, в том числе очередные этапы регулярных учений.
"Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны. Многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере", – заявил Путин.
Особый акцент российская сторона предлагает сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия планирует всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины и в целом делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ. Российский лидер также предложил провести в Москве, в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году, Международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.
С 2026 года председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире, единая цель, общая ответственность"
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин
Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера
Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
 
Владимир Путин (политик)РоссияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)СотрудничествоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
11:23Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
11:16Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
11:07Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
10:57В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
10:48Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
10:39Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
10:22В центре Симферополя горит частный дом
10:11Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
10:04Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
09:59В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
09:50На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
09:37Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
09:27Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
09:16ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
09:07Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Лента новостейМолния