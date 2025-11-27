https://crimea.ria.ru/20251127/putin-predlozhil-osnaschat-sily-odkb-rossiyskim-oruzhiem-1151221166.html
Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
2025-11-27
Путин предложил оснащать коллективные силы безопасности стран ОДКБ российским оружием
10:48 27.11.2025 (обновлено: 10:55 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил безопасности стран Организации договора коллективной безопасности современными образцами российских вооружений и техники. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.
"Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", – сказал президент.
По его словам, в этом ключе планируется организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, в том числе очередные этапы регулярных учений.
"Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны. Многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере", – заявил Путин.
Особый акцент российская сторона предлагает сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия планирует всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины и в целом делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ. Российский лидер также предложил провести в Москве, в преддверии саммита ОДКБ в 2026 году, Международный экспертный форум по тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.
С 2026 года председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире, единая цель, общая ответственность"
