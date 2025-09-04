https://crimea.ria.ru/20250904/nachalnik-shtaba-odkb-proveril-gotovnost-voysk-na-ucheniyakh-eshelon-2025-1149214977.html

Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"

Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025" - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков ознакомился с действиями подразделений

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков ознакомился с действиями подразделений в ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", которое проходит на полигоне "Лосвидо" в Белоруссии. Об этом сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ.Как отметили в пресс-центре, особое внимание было уделено практической отработке подвоза материальных средств в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ сводным автомобильным подразделением.Начальник Объединенного штаба ОДКБ также осмотрел вариант оборудования заглубленного пункта управления сводного подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Данный элемент учения был направлен на совершенствование практических навыков подразделений технического и тылового обеспечения по обеспечению живучести полевых пунктов управления в условиях сложной оперативной обстановки.Кроме того, в рамках учения была организована выставка перспективных образцов техники служб тыла, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.В Белоруссии проходят совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".В учениях принимают участие контингенты войск России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Всего задействовано более 2 тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

