Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025" - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков ознакомился с действиями подразделений в РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T21:32
2025-09-04T19:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков ознакомился с действиями подразделений в ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", которое проходит на полигоне "Лосвидо" в Белоруссии. Об этом сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ.Как отметили в пресс-центре, особое внимание было уделено практической отработке подвоза материальных средств в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ сводным автомобильным подразделением.Начальник Объединенного штаба ОДКБ также осмотрел вариант оборудования заглубленного пункта управления сводного подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Данный элемент учения был направлен на совершенствование практических навыков подразделений технического и тылового обеспечения по обеспечению живучести полевых пунктов управления в условиях сложной оперативной обстановки.Кроме того, в рамках учения была организована выставка перспективных образцов техники служб тыла, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.В Белоруссии проходят совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".В учениях принимают участие контингенты войск России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Всего задействовано более 2 тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"

Глава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения "Эшелон-2025"

21:32 04.09.2025
 
© Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасностиГлава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения "Эшелон-2025"
Глава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения Эшелон-2025
© Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков ознакомился с действиями подразделений в ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", которое проходит на полигоне "Лосвидо" в Белоруссии. Об этом сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ.
Как отметили в пресс-центре, особое внимание было уделено практической отработке подвоза материальных средств в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ сводным автомобильным подразделением.

"Для защиты транспортных средств от атак дронов на их пути был организован коридор, оборудованный масками из сетей, и посты воздушного наблюдения. Для доставки материальных средств подразделениям, действующим отдельно от основных сил, применялись мультикоптеры", – говорится в сообщении.

© Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасностиГлава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения "Эшелон-2025"
Глава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения Эшелон-2025
© Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности
Глава Объединенного штаба ОДКБ ознакомился с действиями войск в ходе учения "Эшелон-2025"
Начальник Объединенного штаба ОДКБ также осмотрел вариант оборудования заглубленного пункта управления сводного подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Данный элемент учения был направлен на совершенствование практических навыков подразделений технического и тылового обеспечения по обеспечению живучести полевых пунктов управления в условиях сложной оперативной обстановки.
Кроме того, в рамках учения была организована выставка перспективных образцов техники служб тыла, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
"Представленные образцы демонстрируют стремление оборонных ведомств к совершенствованию технической оснащенности и внедрению передовых технологий, позволяющих эффективно решать задачи технического и тылового обеспечения Коллективных сил", – добавили в пресс-центре.
В Белоруссии проходят совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
В учениях принимают участие контингенты войск России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Всего задействовано более 2 тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотников.
НовостиОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)БелоруссияРоссияКазахстанКиргизияТаджикистанУчения
 
