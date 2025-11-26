Рейтинг@Mail.ru
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/voennyy-prokuror-chernomorskogo-flota-popal-v-bazu-mirotvortsa-1151209883.html
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T18:24
2025-11-26T18:24
"миротворец"
украина
в мире
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151209665_0:81:615:427_1920x0_80_0_0_4e0ddde25b3527df57c07aa99a8284ab.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ресурса.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151209665_0:24:615:485_1920x0_80_0_0_8bc3a98a4c55abd2c83c3310338ab2ae.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"миротворец", украина, в мире, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"

Военный прокурор Черноморского флота Окороков попал в базу сайта "Миротворец"

18:24 26.11.2025
 
© Фото : Военная прокуратура РФВоенный прокурор Черноморского флота генерал-майор юстиции Олег Окороков
Военный прокурор Черноморского флота генерал-майор юстиции Олег Окороков
© Фото : Военная прокуратура РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ресурса.
Создатели сайта вменяют Окорокову "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
 
"Миротворец"УкраинаВ миреЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Лента новостейМолния