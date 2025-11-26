https://crimea.ria.ru/20251126/voennyy-prokuror-chernomorskogo-flota-popal-v-bazu-mirotvortsa-1151209883.html
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T18:24
2025-11-26T18:24
2025-11-26T18:24
"миротворец"
украина
в мире
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151209665_0:81:615:427_1920x0_80_0_0_4e0ddde25b3527df57c07aa99a8284ab.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ресурса.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151209665_0:24:615:485_1920x0_80_0_0_8bc3a98a4c55abd2c83c3310338ab2ae.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"миротворец", украина, в мире, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости
Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
Военный прокурор Черноморского флота Окороков попал в базу сайта "Миротворец"