Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"

2025-11-26T18:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ресурса.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"

