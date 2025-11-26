Рейтинг@Mail.ru
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть... РИА Новости Крым, 26.11.2025
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть Крымский мост для проезда электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму ", отвечая на вопрос о перспективах следующего курортного сезона на полуострове.Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30. Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введены указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Новости
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя
Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году

Власти надеются на открытие Крымского моста для электрокаров в 2026 году

15:00 26.11.2025 (обновлено: 15:56 26.11.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть Крымский мост для проезда электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму ", отвечая на вопрос о перспективах следующего курортного сезона на полуострове.

"У нас общая (курортно-туристическая) база сформирована, она очень неплохая, мы находимся в росте. Но вот эта история с ограничениями (проезда по Крымскому мосту – ред.) для машин с гибридными двигателями очень серьезно может нам навредить, если этот пункт не отменят. Эти вопросы не в моей компетенции, но очень надеюсь, что ситуация с безопасностью позволит это ограничение снять", – сказал Константинов.

Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30.
Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введены указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
