Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году

Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть Крымский мост для проезда электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму ", отвечая на вопрос о перспективах следующего курортного сезона на полуострове.Полный эфир с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" в 17.30. Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введены указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

