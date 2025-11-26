Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
Власти надеются на открытие Крымского моста для электрокаров в 2026 году
15:00 26.11.2025 (обновлено: 15:56 26.11.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть Крымский мост для проезда электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму ", отвечая на вопрос о перспективах следующего курортного сезона на полуострове.
"У нас общая (курортно-туристическая) база сформирована, она очень неплохая, мы находимся в росте. Но вот эта история с ограничениями (проезда по Крымскому мосту – ред.) для машин с гибридными двигателями очень серьезно может нам навредить, если этот пункт не отменят. Эти вопросы не в моей компетенции, но очень надеюсь, что ситуация с безопасностью позволит это ограничение снять", – сказал Константинов.
Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введены указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
