Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
В Новоорске Оренбургской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей 4-х и 11-ти лет. Об этом сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T21:23
2025-11-26T21:23
2025-11-26T21:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Новоорске Оренбургской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей 4-х и 11-ти лет. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Прибывшие на место пожарные локализовали открытое горение. В ходе разведки спасатели обнаружили тела двух погибших детей 4 и 11 лет."В настоящий момент дознавателями МЧС России, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливаются все детали произошедшего, выясняются причины пожара", - говорится в сообщении.
Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
Двое детей погибли на пожаре в частном доме в Новоорске Оренбургской области