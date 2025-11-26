https://crimea.ria.ru/20251126/dvoe-detey-pogibli-na-pozhare-v-orenburgskoy-oblasti-1151212837.html

Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области

Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области

оренбургская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Новоорске Оренбургской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей 4-х и 11-ти лет. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Прибывшие на место пожарные локализовали открытое горение. В ходе разведки спасатели обнаружили тела двух погибших детей 4 и 11 лет."В настоящий момент дознавателями МЧС России, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливаются все детали произошедшего, выясняются причины пожара", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчинаВ Джанкое потушили пожар в жилом домеДвухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области

Новости

