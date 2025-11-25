https://crimea.ria.ru/20251125/tushil-plamya-svoimi-silami-v-sevastopole-na-pozhare-postradal-muzhchina-1151184374.html
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина
2025-11-25T20:55
2025-11-25T20:55
2025-11-25T21:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела на пожаре, который вспыхнул в хозяйственной постройке на территории его подворья. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что возгорание произошло во вторник около 18:38 на территории частного двора по улице Ягодная села Флотское. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров.Пламя ликвидировали в 20:28. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина
