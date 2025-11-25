Рейтинг@Mail.ru
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина
Мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела на пожаре, который вспыхнул в хозяйственной постройке на территории его подворья. Об этом сообщили в региональном РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T20:55
2025-11-25T21:01
севастополь
пожар
происшествия
мчс севастополя
новости севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела на пожаре, который вспыхнул в хозяйственной постройке на территории его подворья. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что возгорание произошло во вторник около 18:38 на территории частного двора по улице Ягодная села Флотское. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров.Пламя ликвидировали в 20:28. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчина

В Севастополе на пожаре в хозпостройке пострадал мужчина

20:55 25.11.2025 (обновлено: 21:01 25.11.2025)
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе на пожаре в хозпостройке пострадал мужчина
В Севастополе на пожаре в хозпостройке пострадал мужчина
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела на пожаре, который вспыхнул в хозяйственной постройке на территории его подворья. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло во вторник около 18:38 на территории частного двора по улице Ягодная села Флотское. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров.
"На месте был обнаружен пострадавший мужчина: заметив огонь, он пытался одолеть его своими силами, но не справился и получил ожоги верхних дыхательных путей и тела. Огнеборцы передали его медицинской бригаде для госпитализации и подали стволы на тушение", - говорится в сообщении.
Пламя ликвидировали в 20:28. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
