В Джанкое потушили пожар в жилом доме
2025-11-23T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома в Джанкойском районе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. "22 ноября в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Джанкой произошло возгорание частного одноэтажного жилого дома. Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части с. Рощино ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым", - говорится в сообщении.П️ данным МЧС, совместными усилиями пожар был ликвидирован на площади 96 квадратных метров. Пострадавших нет, причину выяснят эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Джанкое потушили пожар в жилом доме - МЧС
11:48 23.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома в Джанкойском районе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
"22 ноября в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Джанкой произошло возгорание частного одноэтажного жилого дома. Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части с. Рощино ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым", - говорится в сообщении.
П️ данным МЧС, совместными усилиями пожар был ликвидирован на площади 96 квадратных метров. Пострадавших нет, причину выяснят эксперты.
