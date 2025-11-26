Рейтинг@Mail.ru
Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше
Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше
Завершение жизненного цикла Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США предрешено и... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Завершение жизненного цикла Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США предрешено и состоится в 2026 году, однако РФ предлагают Штатам инициативу в сфере пост-ДСНВ, которая призвана сохранить сдерживание в стратегической сфере. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".В этих условиях президентом РФ была выдвинута конструктивная инициатива в сфере пост-ДСНВ, которая является логичным и очевидным шагом, но в то же время требует проявления политической воли не только с нашей стороны, но, разумеется, и со стороны США.Он напомнил, что со стороны РФ было четко обозначено, что российская инициатива сохранит жизнеспособность только при условии, что американская сторона будет добросовестно поддерживать статус-кво в сфере СНВ, а также в целом не станет предпринимать шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Данная инициатива несет сугубо позитивный заряд, лишена какого-либо двойного дна. Она всецело направлена на предотвращение негативных сценариев, способных реализоваться в мире без ДСНВ.
Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше

Исчезновение стабилизирующих мер в ядерной сфере чревато утратой предсказуемости – Рябков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Завершение жизненного цикла Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США предрешено и состоится в 2026 году, однако РФ предлагают Штатам инициативу в сфере пост-ДСНВ, которая призвана сохранить сдерживание в стратегической сфере. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"В совокупности можно сказать, что завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, и это произойдет в феврале 2026 года в полном соответствии с заложенными в соглашение временными рамками", – заявил Рябков.
В этих условиях президентом РФ была выдвинута конструктивная инициатива в сфере пост-ДСНВ, которая является логичным и очевидным шагом, но в то же время требует проявления политической воли не только с нашей стороны, но, разумеется, и со стороны США.
"Предложено, чтобы Россия и США взяли на себя добровольные самоограничения в части соблюдения центральных количественных лимитов по ДСНВ после прекращения его существования, как минимум на период в один год. В дальнейшем могло бы приниматься решение о продлении такого положения дел, разумеется, на основе анализа стратегической обстановки", – пояснил замминистра.
Он напомнил, что со стороны РФ было четко обозначено, что российская инициатива сохранит жизнеспособность только при условии, что американская сторона будет добросовестно поддерживать статус-кво в сфере СНВ, а также в целом не станет предпринимать шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Данная инициатива несет сугубо позитивный заряд, лишена какого-либо двойного дна. Она всецело направлена на предотвращение негативных сценариев, способных реализоваться в мире без ДСНВ.
"Полное исчезновение стабилизирующих мер чревато тотальной утратой предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере, с потенциальным развязыванием гонки вооружений, а также возрастанием напряженности в отношениях двух крупнейших ядерных держав и общего уровня ядерной опасности", – констатировал он.
