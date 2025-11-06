https://crimea.ria.ru/20251106/shans-odumatsya-chto-oznachayut-zayavleniya-o-yadernykh-ispytaniyakh-rf-1150698885.html

Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Поручение президента Росси Владимира Путина о подготовке данных для начала испытаний ядерного оружия является призывом к США одуматься и не продолжать опасную эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ответственность за будущее планеты"Три недели назад наш президент говорил об испытаниях наших новых носителей. Почему-то в США и в мире обсуждают, что мы якобы "испытали ядерное оружие". Вероятно, интеллектуальная составляющая не только зарубежных политиков, но и переводчиков, стала приходить в негодность, и кого-то там нужно бы поменять", – говорит Колесниченко.По его мнению, на самом деле такие заявления – попытка "замылить глаза" мировому сообществу, обвинив РФ в шагах, которых она не делала. При этом именно Штаты не исполняют свои обязательства по международным соглашениям с РФ, в частности о выходе из действовавшего в течение 20 лет договора о нераспространении крылатых ракет. Сразу после этого США провели пробные пуски этих ракет. Поскольку такие пуски требуют времени на подготовку, это свидетельствует о том, что США секретно, в нарушение соглашений проводили испытания.Ядерные испытания России"Мы самостоятельно взяли на себя обязательство не проводить натурные испытания и бороться за нераспространение ядерного оружия – это наше первенство и наша главенствующая роль. В свою очередь США до сих пор не ответили на предложение, которое сделала российская сторона о продлении СНВ-3 о нераспространении стратегического ядерного вооружения", – продолжает эксперт.Такой подход Вашингтона, по его мнению, становится главным, от чего должна отталкиваться Москва в принятии решения о проведении испытаний, которые фактически являются составляющим компонентом хранения и владения ядерным оружием."Носители могут постоянно обновляться, в отношении носителей у нас ограничений нет. А вот само взрывное устройство, само то вещество, которое должно взрываться - 30 лет назад оно было иного объема и состава. В условиях большого скачка наших ученых понятно, что это вещество может быть вдвое меньше, но втрое эффективнее. В таком случае, конечно, научно, теоретически и лабораторно можно его изучить, но всегда было бы неплохо изучать это и натурно", – считает эксперт.Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которого глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – БелоусовЯдерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления БелоусоваУ нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ

