Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
Поручение президента Росси Владимира Путина о подготовке данных для начала испытаний ядерного оружия является призывом к США одуматься и не продолжать опасную... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T12:29
2025-11-06T12:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142511520_0:0:1094:616_1920x0_80_0_0_44f9d7b968d9704d27bad2d9d71b3132.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Поручение президента Росси Владимира Путина о подготовке данных для начала испытаний ядерного оружия является призывом к США одуматься и не продолжать опасную эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ответственность за будущее планеты"Три недели назад наш президент говорил об испытаниях наших новых носителей. Почему-то в США и в мире обсуждают, что мы якобы "испытали ядерное оружие". Вероятно, интеллектуальная составляющая не только зарубежных политиков, но и переводчиков, стала приходить в негодность, и кого-то там нужно бы поменять", – говорит Колесниченко.По его мнению, на самом деле такие заявления – попытка "замылить глаза" мировому сообществу, обвинив РФ в шагах, которых она не делала. При этом именно Штаты не исполняют свои обязательства по международным соглашениям с РФ, в частности о выходе из действовавшего в течение 20 лет договора о нераспространении крылатых ракет. Сразу после этого США провели пробные пуски этих ракет. Поскольку такие пуски требуют времени на подготовку, это свидетельствует о том, что США секретно, в нарушение соглашений проводили испытания.Ядерные испытания России"Мы самостоятельно взяли на себя обязательство не проводить натурные испытания и бороться за нераспространение ядерного оружия – это наше первенство и наша главенствующая роль. В свою очередь США до сих пор не ответили на предложение, которое сделала российская сторона о продлении СНВ-3 о нераспространении стратегического ядерного вооружения", – продолжает эксперт.Такой подход Вашингтона, по его мнению, становится главным, от чего должна отталкиваться Москва в принятии решения о проведении испытаний, которые фактически являются составляющим компонентом хранения и владения ядерным оружием."Носители могут постоянно обновляться, в отношении носителей у нас ограничений нет. А вот само взрывное устройство, само то вещество, которое должно взрываться - 30 лет назад оно было иного объема и состава. В условиях большого скачка наших ученых понятно, что это вещество может быть вдвое меньше, но втрое эффективнее. В таком случае, конечно, научно, теоретически и лабораторно можно его изучить, но всегда было бы неплохо изучать это и натурно", – считает эксперт.Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которого глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142511520_118:0:1007:667_1920x0_80_0_0_f14b891de8b84cc878927609d90c1da7.jpg
1920
1920
true
вадим колесниченко, ядерное оружие, россия, сша, мнения
Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ

Заявлениями о ядерных испытаниях Москва дает шанс Вашингтону одуматься – политолог

12:29 06.11.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома Энгельс в Саратовской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Поручение президента Росси Владимира Путина о подготовке данных для начала испытаний ядерного оружия является призывом к США одуматься и не продолжать опасную эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Ответственность за будущее планеты

"Три недели назад наш президент говорил об испытаниях наших новых носителей. Почему-то в США и в мире обсуждают, что мы якобы "испытали ядерное оружие". Вероятно, интеллектуальная составляющая не только зарубежных политиков, но и переводчиков, стала приходить в негодность, и кого-то там нужно бы поменять", – говорит Колесниченко.
По его мнению, на самом деле такие заявления – попытка "замылить глаза" мировому сообществу, обвинив РФ в шагах, которых она не делала. При этом именно Штаты не исполняют свои обязательства по международным соглашениям с РФ, в частности о выходе из действовавшего в течение 20 лет договора о нераспространении крылатых ракет. Сразу после этого США провели пробные пуски этих ракет. Поскольку такие пуски требуют времени на подготовку, это свидетельствует о том, что США секретно, в нарушение соглашений проводили испытания.
"Публичным заявлением о подготовке данных для начала испытаний ядерного оружия мы показали миру, насколько серьезно относимся к вопросу. Полагаю, у нас есть официальная информация, но мы постоянными сигналами даем шанс США одуматься. Россия в очередной раз показывает высший пилотаж политики и высший пилотаж ответственности за будущее планеты", – говорит Колесниченко.

Ядерные испытания России

"Мы самостоятельно взяли на себя обязательство не проводить натурные испытания и бороться за нераспространение ядерного оружия – это наше первенство и наша главенствующая роль. В свою очередь США до сих пор не ответили на предложение, которое сделала российская сторона о продлении СНВ-3 о нераспространении стратегического ядерного вооружения", – продолжает эксперт.
Такой подход Вашингтона, по его мнению, становится главным, от чего должна отталкиваться Москва в принятии решения о проведении испытаний, которые фактически являются составляющим компонентом хранения и владения ядерным оружием.
"Носители могут постоянно обновляться, в отношении носителей у нас ограничений нет. А вот само взрывное устройство, само то вещество, которое должно взрываться - 30 лет назад оно было иного объема и состава. В условиях большого скачка наших ученых понятно, что это вещество может быть вдвое меньше, но втрое эффективнее. В таком случае, конечно, научно, теоретически и лабораторно можно его изучить, но всегда было бы неплохо изучать это и натурно", – считает эксперт.
Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям, заявил накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которого глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
