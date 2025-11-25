https://crimea.ria.ru/20251125/kak-rabotaet-pushkinskaya-karta-v-krymu-1151135716.html

Как работает Пушкинская карта в Крыму

В Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз, такие цифры приводит глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз, такие цифры приводит глава региона Сергей Аксенов.Программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года, год от года становится все более популярной среди молодежи.Бюджетные средства автоматически "падают" на виртуальную карту, которую можно оформить через "Госуслуги. Культура". Потратиться можно исключительно на культурные мероприятия.Подробнее о Пушкинской карте в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 годаВ Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцевПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму

