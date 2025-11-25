Рейтинг@Mail.ru
Как работает Пушкинская карта в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251125/kak-rabotaet-pushkinskaya-karta-v-krymu-1151135716.html
Как работает Пушкинская карта в Крыму
Как работает Пушкинская карта в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Как работает Пушкинская карта в Крыму
В Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз, такие цифры приводит глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T07:10
2025-11-25T07:10
инфографика
культура
общество
пушкинская карта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122396739_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9571bb22ac3f7a6564404b7b5ace25e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз, такие цифры приводит глава региона Сергей Аксенов.Программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года, год от года становится все более популярной среди молодежи.Бюджетные средства автоматически "падают" на виртуальную карту, которую можно оформить через "Госуслуги. Культура". Потратиться можно исключительно на культурные мероприятия.Подробнее о Пушкинской карте в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.
культура, общество, пушкинская карта, инфографика
Как работает Пушкинская карта в Крыму

Как работает Пушкинская карта в Крыму – инфографика РИА Новости Крым

07:10 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз, такие цифры приводит глава региона Сергей Аксенов.
Программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года, год от года становится все более популярной среди молодежи.
Бюджетные средства автоматически "падают" на виртуальную карту, которую можно оформить через "Госуслуги. Культура". Потратиться можно исключительно на культурные мероприятия.
Подробнее о Пушкинской карте в Крыму в инфографике РИА Новости Крым.
Пушкинская карта в Крыму – инфографикаПушкинская карта в Крыму – инфографика
ИнфографикаКультураОбществоПушкинская карта
 
