Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/krym-voshel-v-top-30-regionov-po-vovlechennosti-v-malyy-i-sredniy-biznes-1151125567.html
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга,... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T08:09
2025-11-24T08:09
рейтинг
крым
новости крыма
крымский бизнес
бизнес
предпринимательство
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/76/1118307693_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_db3ac9060101ee2719bed02348251870.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга, составленного экспертами агентства РИА Новости.В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.Лидеры рейтинга - Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов доля занятых сфере МСБ составляет от 53 до 63% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в республике на данный момент зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств, которые поступают от них, в валовом региональном продукте составляет 35%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОТуристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет КрымаВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/76/1118307693_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_a59f6176ffc47689923f01755226a9ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейтинг, крым, новости крыма, крымский бизнес, бизнес, предпринимательство, севастополь
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес

Крым занял 26-е место в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе

08:09 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБизнес
Бизнес - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга, составленного экспертами агентства РИА Новости.
В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.
В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.
Крым занял в рейтинге 26-ю строчку. В республике на предприятиях МСБ работают почти 40% от общей численности занятых в экономике региона. Город Севастополь занимает 41-е место (35,4%).
Лидеры рейтинга - Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов доля занятых сфере МСБ составляет от 53 до 63% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в республике на данный момент зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств, которые поступают от них, в валовом региональном продукте составляет 35%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
 
РейтингКрымНовости КрымаКрымский бизнесБизнесПредпринимательствоСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния