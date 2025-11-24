https://crimea.ria.ru/20251124/krym-voshel-v-top-30-regionov-po-vovlechennosti-v-malyy-i-sredniy-biznes-1151125567.html
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга, составленного экспертами агентства РИА Новости.В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.Лидеры рейтинга - Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов доля занятых сфере МСБ составляет от 53 до 63% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в республике на данный момент зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств, которые поступают от них, в валовом региональном продукте составляет 35%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОТуристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет КрымаВ Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга, составленного экспертами агентства РИА Новости.
В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.
В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.
Крым занял в рейтинге 26-ю строчку. В республике на предприятиях МСБ работают почти 40% от общей численности занятых в экономике региона. Город Севастополь занимает 41-е место (35,4%).
Лидеры рейтинга - Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов доля занятых сфере МСБ составляет от 53 до 63% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в республике на данный момент зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем средств, которые поступают от них, в валовом региональном продукте составляет 35%.
