Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его мнению, во-первых, это говорит о выходе этой сферы из теневого сектора, во-вторых, о росте качества услуг."Сейчас у нас пляжи улучшаются, инфраструктура очень хорошо развивается появляются удобства и для маломобильных групп. Мы идем вперед, и я могу с гордостью сказать, что мы в лидерах", - констатирует гость эфира.При этом, по его мнению, в связи со стремлением Крыма к расширению рамок курортного сезона, региону нужны крытые аквапарки, которые могли бы заменить отдыхающим пляжный отдых в зимний период, и привлечь в регион еще больше туристов с детьми.
