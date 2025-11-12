https://crimea.ria.ru/20251112/turisticheskiy-biznes-udvoil-nalogovye-platezhi-v-byudzhet-kryma-1150808575.html

Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма

Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма

Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T06:08

2025-11-12T06:08

2025-11-12T06:08

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

сергей маковей

пляжи

пляжи крыма

предпринимательство

налоги

новости крыма

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118614766_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b284a68eb744538e9a20617b319c4396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его мнению, во-первых, это говорит о выходе этой сферы из теневого сектора, во-вторых, о росте качества услуг."Сейчас у нас пляжи улучшаются, инфраструктура очень хорошо развивается появляются удобства и для маломобильных групп. Мы идем вперед, и я могу с гордостью сказать, что мы в лидерах", - констатирует гость эфира.При этом, по его мнению, в связи со стремлением Крыма к расширению рамок курортного сезона, региону нужны крытые аквапарки, которые могли бы заменить отдыхающим пляжный отдых в зимний период, и привлечь в регион еще больше туристов с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властейВ Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампанииВ Крыму поставят елку из кораблей и якорей

https://crimea.ria.ru/20251111/na-2-mlrd-bolshe-aksenov-rasskazal-putinu-o-dokhodakh-ot-turotrasli-kryma-1150807498.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, сергей маковей, пляжи, пляжи крыма, предпринимательство, налоги, новости крыма, туризм, общество