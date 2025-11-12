Рейтинг@Mail.ru
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251112/turisticheskiy-biznes-udvoil-nalogovye-platezhi-v-byudzhet-kryma-1150808575.html
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Туристический бизнес удвоил налоговые платежи в бюджет Крыма
Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его мнению, во-первых, это говорит о выходе этой сферы из теневого сектора, во-вторых, о росте качества услуг."Сейчас у нас пляжи улучшаются, инфраструктура очень хорошо развивается появляются удобства и для маломобильных групп. Мы идем вперед, и я могу с гордостью сказать, что мы в лидерах", - констатирует гость эфира.При этом, по его мнению, в связи со стремлением Крыма к расширению рамок курортного сезона, региону нужны крытые аквапарки, которые могли бы заменить отдыхающим пляжный отдых в зимний период, и привлечь в регион еще больше туристов с детьми.
https://crimea.ria.ru/20251111/na-2-mlrd-bolshe-aksenov-rasskazal-putinu-o-dokhodakh-ot-turotrasli-kryma-1150807498.html
туризм в крыму, крым, сергей маковей, пляжи, пляжи крыма, предпринимательство, налоги, новости крыма, туризм, общество
06:08 12.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Крыма в этом году получил вдвое больше налоговых поступлений от туристического бизнеса, в основном за счет пляжных услуг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"Наша крымская Федеральная налоговая служба отмечает очень серьезный рост налогов от туристического бизнеса – практически в 2,1 раза. В основном за счет наших предпринимателей, которые работают на пляжных территориях, в частности, оказывают услуги водного проката", – рассказал Маковей.
По его мнению, во-первых, это говорит о выходе этой сферы из теневого сектора, во-вторых, о росте качества услуг.
"Сейчас у нас пляжи улучшаются, инфраструктура очень хорошо развивается появляются удобства и для маломобильных групп. Мы идем вперед, и я могу с гордостью сказать, что мы в лидерах", - констатирует гость эфира.
При этом, по его мнению, в связи со стремлением Крыма к расширению рамок курортного сезона, региону нужны крытые аквапарки, которые могли бы заменить отдыхающим пляжный отдых в зимний период, и привлечь в регион еще больше туристов с детьми.
