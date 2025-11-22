В Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной Армии

https://crimea.ria.ru/20251122/v-krymu-v-2025-godu-obnaruzhili-ostanki-esche-15-boytsov-krasnoy-armii-1151096089.html

В ходе поисковых операций на востоке Крыма в 2025 году были обнаружены останки пятнадцати военнослужащих Красной Армии и более 170 взрывоопасных предметов. Об... РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ходе поисковых операций на востоке Крыма в 2025 году были обнаружены останки пятнадцати военнослужащих Красной Армии и более 170 взрывоопасных предметов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК" Николай Шевченко.По словам Шевченко, в 2025 году сезон поиска состоялся в традиционном формате: работы прошли на Ак-монайских рубежах и в районе Керчи, в Ленинском районе, в три этапа: весной – в мае, летом и осенью, в сентябре.Кроме того, в этом году нашлись родственники одного из военнослужащих, останки которого крымские поисковики обнаружили в 2024-м, добавил он."Целый год нам не удавалось найти его родных, и к большому счастью удалось. Его семья проживает в Краснодарском крае, сам он тоже оттуда. Фамилия бойца Коваленко. Погиб он в мае 1942 года", – поделился Шевченко.По словам Шевченко, семья героя очень чтит память своего предка, и много информации родственники бойца уже предоставили поисковикам. Например, о том, что тот был председателем колхоза у себя на малой родине, а на фронт ушел добровольно.По словам Шевченко, из тех советских бойцов, защитников и освободителей, останки которых до сих пор находят в Крыму, только в 10% случаев удается найти родственников."Проще, если военнослужащий был уроженцем регионов, где не было боевых действий. То есть куда не пришли оккупанты, где не были уничтожены архивы и откуда гражданскому населению не приходилось уезжать.Если же боец призывался из центральной части России, из Украинской ССР или из Белоруссии, где шли тяжелейшие бои и откуда эвакуировались люди, при этом погибали везде, а кто-то не вернулся из мест проживания, предоставленных на время эвакуации, – в таких случаях родственников героев теперь найти очень тяжело, добавил Шевчеко.С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойОн отметил, что захоронения останков бойцов и их командиров, обнаруженных в Ленинском районе Крыма, под Керчью и Феодосией производятся на воинских мемориальных кладбищах в селах Батальное и Заветное.Шевченко также обратил внимание на то, что благодаря работе поисковиков крымская земля, в частности "наши поля стали немножко безопаснее".Ранее Шевчекно рассказывал, что в 2025 году масштабы поисковых работ в Крыму были несколько уменьшены из-за того, что многие участники поисковой организации ушли защищать страну в зону СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

