В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 нояб – РИА Новости Крым. В Крыму следователи и добровольцы поискового объединения "Долг" поднимают останков бойцов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Бахчисарайского района. Об этом рассказали в главке СК России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе ведомства, по историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этом районе происходили массовые казни местных жителей за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, находившихся в городской комендатуре Бахчисарая.Офицеры применяют криминалистическую технику, в том числе георадар. При помощи оборудования были выявлены точки возможных захоронений. В ходе вскрытия почвы специалисты обнаружили останки нескольких красноармейцев и мирных граждан, а также личные вещи, фрагменты обмундирования и боеприпасы различных калибров.В региональном следственном управлении действует собственный поисковый отряд "Патриоты Победы", который оказывает помощь общественным поисковым организациям полуострова в исследовании мест боев, подъеме останков павших воинов и проведении памятных мероприятий."Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной", – подчеркнули в пресс-службе.
11:39 05.11.2025 (обновлено: 11:46 05.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 нояб – РИА Новости Крым. В Крыму следователи и добровольцы поискового объединения "Долг" поднимают останков бойцов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Бахчисарайского района. Об этом рассказали в главке СК России по Крыму и Севастополю.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этом районе происходили массовые казни местных жителей за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, находившихся в городской комендатуре Бахчисарая.
"Тела убиенных скидывали в траншеи, которые сейчас и вскрывают поисковики вместе с сотрудниками СК России", – рассказали в региональном управлении.
Офицеры применяют криминалистическую технику, в том числе георадар. При помощи оборудования были выявлены точки возможных захоронений. В ходе вскрытия почвы специалисты обнаружили останки нескольких красноармейцев и мирных граждан, а также личные вещи, фрагменты обмундирования и боеприпасы различных калибров.
"Следователями вместе с поисковиками все останки были аккуратно извлечены и направлены для производства судебно-медицинских экспертиз с целью установления точных причин и периода смерти", – добавили в СК.
В региональном следственном управлении действует собственный поисковый отряд "Патриоты Победы", который оказывает помощь общественным поисковым организациям полуострова в исследовании мест боев, подъеме останков павших воинов и проведении памятных мероприятий.
"Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной", – подчеркнули в пресс-службе.
