В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 нояб – РИА Новости Крым. В Крыму следователи и добровольцы поискового объединения "Долг" поднимают останков бойцов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Бахчисарайского района. Об этом рассказали в главке СК России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе ведомства, по историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этом районе происходили массовые казни местных жителей за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, находившихся в городской комендатуре Бахчисарая.Офицеры применяют криминалистическую технику, в том числе георадар. При помощи оборудования были выявлены точки возможных захоронений. В ходе вскрытия почвы специалисты обнаружили останки нескольких красноармейцев и мирных граждан, а также личные вещи, фрагменты обмундирования и боеприпасы различных калибров.В региональном следственном управлении действует собственный поисковый отряд "Патриоты Победы", который оказывает помощь общественным поисковым организациям полуострова в исследовании мест боев, подъеме останков павших воинов и проведении памятных мероприятий."Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной", – подчеркнули в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойцаКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в БахчисараеПоисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях

