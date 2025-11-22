10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал

https://crimea.ria.ru/20251122/10-let-blekautu-v-krymu-chemu-on-nauchil-i-chto-dokazal-1151087364.html

Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь оказались в энергетической блокаде со стороны Украины: в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва ЛЭП в Херсонской РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь оказались в энергетической блокаде со стороны Украины: в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва ЛЭП в Херсонской области полуостров был полностью обесточен. Начался блэкаут, продлившийся полгода, был объявлен режим ЧС и введены графики отключений света. Как Крым пережил этот период, чему научился и что доказал всему миру, а не только преступной власти в Киеве, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заслуженный энергетик Крыма и Украины, руководитель государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" в 2014-2017 годах, Виктор Плакида.Это было беспрецедентноНа примере Крыма – как он провел референдум и пережил в отместку украинский террор в виде транспортной, продовольственной, водной, а потом и энергетической блокады, – сегодня учатся многие, находя силы противостоять преступному киевскому режиму, уверен Виктор Плакида.В 00.25 в ночь на воскресенье 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен.Сам по себе случай такого полного отключения и блокирования подачи электроэнергии не знали ранее никакие военные конфликты, отметил гость эфира."То, что произошло с Крымом, было беспрецедентно", – подчеркнул Виктор Плакида.На грани возможного – вместеВ то же время случившееся было ожидаемо, и возможному блэкауту со стороны Киева предшествовала "огромная кропотливая работа по подготовке к самой темной неделе для Крыма, которую организовали нам террористы", добавил он."В начале ночи я получил звонок от Олега Михайловича Бударгина, гендиректора "Россети", было около половины второго: "Ну что, случилось?" – "Случилось". – "Бригады уже выехали". И первые бригады "Россети" пересекли пролив, паромную переправу уже в середине ночи. Они распределялись по региону и привезли с собой все необходимое. Были бригадные машины, подготовленные специалисты, инструменты, а самолетами доставлялись дизель-генераторы", – рассказал Плакида.Этот задел, который создали материковые энергетики, разместив необходимое количество мобильных газогенераторных станций, принявших на себя первый удар, был очень важным, сказал Плакида. Именно благодаря этому Крым смог избежать каких-то серьезных последствий, в частности на критически важных объектах, а также в больницах, социальных и некоторых других учреждениях.При этом на местах работу обеспечивали местные крымские специалисты, действовавшие порой за пределами возможностей для собственной безопасности, сказал он.По его словам, с того самого момента, как ночью 22 ноября в 1 час 42 минуты по московскому времени глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, все крымчане перестроились на новые условия жизни и работы, которые продлились полгода.Многим пришлось претерпеть настоящие мытарства, отметил он, но именно эти испытания и доказали: крымчане – вместе, Россия – с нами."Мы уже не управились сами с горячей линией, которая должна была принимать информацию с мест – помогали волонтеры, принимали звонки. Не могу не вспомнить один. Это было село Золотое поле Кировского района. Женщина позвонила и сказала: Битва за свет: хроники крымского блэкаутаОдновременно крымскими специалистами, большинство из которых уже работали едва ли не круглосуточно, производилась колоссальная работа по подготовке к пуску электроэнергии с материковой России, добавил он. И это было по-настоящему еще одним подвигом.Работу курировал лично Александр Новак, ныне зампредседатель правительства России, а на тот момент министр энергетики РФ, вспоминает Виктор Плакида.В задачи крымских энергетиков входило буквально "руками перебрать абсолютно все направления приема электроэнергии с востока, ведь до этого работал только северо-запад – традиционные четыре линии с украинской территории, 330 и 220 кВт", сказал Плакида.Более того, требовалась модернизация имеющихся сетей и строительство достаточного количества электролиний 220 кВ и нового уровня подстанций, одна из которых, "Кафа", вскоре появилась под Феодосией. При этом для обеспечения современных подстанций требовались новые газовые сети, а также строительство новой энергоблока Ростовской атомной станции – линии напряжения 500 кВ на Тамани, рассказал Плакида.И весь этот огромный комплекс мероприятий бы выполнен."Мы многому учились, но делали это быстро, схватывали. И такая слаженная работа энергетиков Крыма и крупнейшего уровня специалистов материковой части дала свои плоды", – сказал Плакида.Завершили первую очередь энергомоста в Крым в авральном режиме, первая ветка была запущена досрочно.Подключение всех четырех ниток энергомоста в Крым лично патронировал президент Владимир Путин, и "это отношение к Крыму, к нашей истории и к людям показывало высочайшую ответственность руководителя страны", добавил он.К новым рекордамТаким образом попытка оказать политическое давление на Крым со стороны властей Украины беспрецедентно террористическим способом провалилась, а "мы выстояли и решили все поставленные задачи", сказал Плакида. При этом случившееся дало сильнейший толчок развитию энергетики на Юге России, заметил он:По словам Виктора Плакиды, сразу по окончании блэкаута, 18 мая 2016 года, Крым стал жить обычной жизнью и активно готовиться к курортному сезону. В тот год обеспечить в пиковый режим удалось рекордные 1457 мВт нагрузки, а сегодня полуостров готовится к новым рекордам."Баланс мощности выдержан и на случай роста у нас есть запас. И есть определенные перспективные планы, они уже на бумаге и будут реализовываться", – рассказал он.При этом свой "учебник" о том, как выйти из внештатной ситуации, Крым передал другим регионам, отметил Плакида. А опытные крымские энергетики сегодня под началом федеральных и республиканских властей активно участвуют в организации работ на присоединенных территориях РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей Организатор блокады полуострова сбежал в Турцию, заявили в Крыму

