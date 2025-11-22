https://crimea.ria.ru/20251122/10-let-blekautu-v-krymu-chemu-on-nauchil-i-chto-dokazal-1151087364.html
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал - РИА Новости Крым, 22.11.2025
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь оказались в энергетической блокаде со стороны Украины: в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва ЛЭП в Херсонской РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь оказались в энергетической блокаде со стороны Украины: в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва ЛЭП в Херсонской области полуостров был полностью обесточен. Начался блэкаут, продлившийся полгода, был объявлен режим ЧС и введены графики отключений света. Как Крым пережил этот период, чему научился и что доказал всему миру, а не только преступной власти в Киеве, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заслуженный энергетик Крыма и Украины, руководитель государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" в 2014-2017 годах, Виктор Плакида.Это было беспрецедентноНа примере Крыма – как он провел референдум и пережил в отместку украинский террор в виде транспортной, продовольственной, водной, а потом и энергетической блокады, – сегодня учатся многие, находя силы противостоять преступному киевскому режиму, уверен Виктор Плакида.В 00.25 в ночь на воскресенье 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен.Сам по себе случай такого полного отключения и блокирования подачи электроэнергии не знали ранее никакие военные конфликты, отметил гость эфира."То, что произошло с Крымом, было беспрецедентно", – подчеркнул Виктор Плакида.На грани возможного – вместеВ то же время случившееся было ожидаемо, и возможному блэкауту со стороны Киева предшествовала "огромная кропотливая работа по подготовке к самой темной неделе для Крыма, которую организовали нам террористы", добавил он."В начале ночи я получил звонок от Олега Михайловича Бударгина, гендиректора "Россети", было около половины второго: "Ну что, случилось?" – "Случилось". – "Бригады уже выехали". И первые бригады "Россети" пересекли пролив, паромную переправу уже в середине ночи. Они распределялись по региону и привезли с собой все необходимое. Были бригадные машины, подготовленные специалисты, инструменты, а самолетами доставлялись дизель-генераторы", – рассказал Плакида.Этот задел, который создали материковые энергетики, разместив необходимое количество мобильных газогенераторных станций, принявших на себя первый удар, был очень важным, сказал Плакида. Именно благодаря этому Крым смог избежать каких-то серьезных последствий, в частности на критически важных объектах, а также в больницах, социальных и некоторых других учреждениях.При этом на местах работу обеспечивали местные крымские специалисты, действовавшие порой за пределами возможностей для собственной безопасности, сказал он.По его словам, с того самого момента, как ночью 22 ноября в 1 час 42 минуты по московскому времени глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, все крымчане перестроились на новые условия жизни и работы, которые продлились полгода.Многим пришлось претерпеть настоящие мытарства, отметил он, но именно эти испытания и доказали: крымчане – вместе, Россия – с нами."Мы уже не управились сами с горячей линией, которая должна была принимать информацию с мест – помогали волонтеры, принимали звонки. Не могу не вспомнить один. Это было село Золотое поле Кировского района. Женщина позвонила и сказала: Битва за свет: хроники крымского блэкаутаОдновременно крымскими специалистами, большинство из которых уже работали едва ли не круглосуточно, производилась колоссальная работа по подготовке к пуску электроэнергии с материковой России, добавил он. И это было по-настоящему еще одним подвигом.Работу курировал лично Александр Новак, ныне зампредседатель правительства России, а на тот момент министр энергетики РФ, вспоминает Виктор Плакида.В задачи крымских энергетиков входило буквально "руками перебрать абсолютно все направления приема электроэнергии с востока, ведь до этого работал только северо-запад – традиционные четыре линии с украинской территории, 330 и 220 кВт", сказал Плакида.Более того, требовалась модернизация имеющихся сетей и строительство достаточного количества электролиний 220 кВ и нового уровня подстанций, одна из которых, "Кафа", вскоре появилась под Феодосией. При этом для обеспечения современных подстанций требовались новые газовые сети, а также строительство новой энергоблока Ростовской атомной станции – линии напряжения 500 кВ на Тамани, рассказал Плакида.И весь этот огромный комплекс мероприятий бы выполнен."Мы многому учились, но делали это быстро, схватывали. И такая слаженная работа энергетиков Крыма и крупнейшего уровня специалистов материковой части дала свои плоды", – сказал Плакида.Завершили первую очередь энергомоста в Крым в авральном режиме, первая ветка была запущена досрочно.Подключение всех четырех ниток энергомоста в Крым лично патронировал президент Владимир Путин, и "это отношение к Крыму, к нашей истории и к людям показывало высочайшую ответственность руководителя страны", добавил он.К новым рекордамТаким образом попытка оказать политическое давление на Крым со стороны властей Украины беспрецедентно террористическим способом провалилась, а "мы выстояли и решили все поставленные задачи", сказал Плакида. Баланс мощности выдержан и на случай роста у нас есть запас. И есть определенные перспективные планы, они уже на бумаге и будут реализовываться", – рассказал он.При этом свой "учебник" о том, как выйти из внештатной ситуации, Крым передал другим регионам, отметил Плакида. А опытные крымские энергетики сегодня под началом федеральных и республиканских властей активно участвуют в организации работ на присоединенных территориях РФ. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей Организатор блокады полуострова сбежал в Турцию, заявили в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь оказались в энергетической блокаде со стороны Украины: в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва ЛЭП в Херсонской области полуостров был полностью обесточен. Начался блэкаут, продлившийся полгода, был объявлен режим ЧС и введены графики отключений света.
Как Крым пережил этот период, чему научился и что доказал всему миру, а не только преступной власти в Киеве, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заслуженный энергетик Крыма и Украины, руководитель государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" в 2014-2017 годах, Виктор Плакида.
Это было беспрецедентно
На примере Крыма – как он провел референдум и пережил в отместку украинский террор в виде транспортной, продовольственной, водной, а потом и энергетической блокады, – сегодня учатся многие, находя силы противостоять преступному киевскому режиму, уверен Виктор Плакида.
"Уникальность Крыма состояла в том, что референдум показал абсолютную позицию крымчан. Это укрепляло нас во всех действиях во время тех событий, которые предшествовали блэкауту в ночь на 22 ноября. Мы понимали, что все это цепочки одного действия, чтобы испытать нас на прочность, проверить, насколько те проценты на референдуме были нами прочувствованы", – сказал Плакида.
В 00.25 в ночь на воскресенье 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен.
Сам по себе случай такого полного отключения и блокирования подачи электроэнергии не знали ранее никакие военные конфликты, отметил гость эфира.
"То, что произошло с Крымом, было беспрецедентно", – подчеркнул Виктор Плакида.
На грани возможного – вместе
В то же время случившееся было ожидаемо, и возможному блэкауту со стороны Киева предшествовала "огромная кропотливая работа по подготовке к самой темной неделе для Крыма, которую организовали нам террористы", добавил он.
"В начале ночи я получил звонок от Олега Михайловича Бударгина, гендиректора "Россети", было около половины второго: "Ну что, случилось?" – "Случилось". – "Бригады уже выехали". И первые бригады "Россети" пересекли пролив, паромную переправу уже в середине ночи. Они распределялись по региону и привезли с собой все необходимое. Были бригадные машины, подготовленные специалисты, инструменты, а самолетами доставлялись дизель-генераторы", – рассказал Плакида.
Этот задел, который создали материковые энергетики, разместив необходимое количество мобильных газогенераторных станций, принявших на себя первый удар, был очень важным, сказал Плакида. Именно благодаря этому Крым смог избежать каких-то серьезных последствий, в частности на критически важных объектах, а также в больницах, социальных и некоторых других учреждениях.
"Дизель-генераторов развернули больше тысячи. Они были развезены по всем объектам социального назначения, появились даже в зоопарке. Все нужно было учесть, все охватить, всех обеспечить", – вспоминает Плакида.
При этом на местах работу обеспечивали местные крымские специалисты, действовавшие порой за пределами возможностей для собственной безопасности, сказал он.
"Низкий поклон начальникам районов электрических сетей. Это действительно герои. Они выполняли невыносимые нагрузки ценой здоровья иногда – я знаю об этом случае. Была зима, очень сложный период. В частности, в Белогорском районе были обледенения, а впоследствии и завалы, и заносы. И на открытых площадках сдувало ребят, но они работали очень ответственно и профессионально. Спасибо им", - говорит Виктор Плакида.
По его словам, с того самого момента, как ночью 22 ноября в 1 час 42 минуты по московскому времени глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, все крымчане перестроились на новые условия жизни и работы, которые продлились полгода.
Многим пришлось претерпеть настоящие мытарства, отметил он, но именно эти испытания и доказали: крымчане – вместе, Россия – с нами.
"Мы уже не управились сами с горячей линией, которая должна была принимать информацию с мест – помогали волонтеры, принимали звонки. Не могу не вспомнить один. Это было село Золотое поле Кировского района. Женщина позвонила и сказала:
"Мы и при свечах жили раньше, еще в той жизни, заберите мою электроэнергию, сколько тут есть, и отдайте туда, куда надо, каким-то многоэтажкам, детским домам". Вот это позиция крымчан!", – поделился Плакида.
Одновременно крымскими специалистами, большинство из которых уже работали едва ли не круглосуточно, производилась колоссальная работа по подготовке к пуску электроэнергии с материковой России, добавил он. И это было по-настоящему еще одним подвигом.
Работу курировал лично Александр Новак, ныне зампредседатель правительства России, а на тот момент министр энергетики РФ, вспоминает Виктор Плакида.
"Шла полным ходом подготовка к строительству энергомоста. Мы ожидали включения первой нитки, кабельного перехода через пролив к 22 декабря, ко Дню энергетика. К этому времени нужно было продержаться, выстоять", – отметил он.
В задачи крымских энергетиков входило буквально "руками перебрать абсолютно все направления приема электроэнергии с востока, ведь до этого работал только северо-запад – традиционные четыре линии с украинской территории, 330 и 220 кВт", сказал Плакида.
"И вся это было очень сложно. Касалось контактных соединений, релейной защиты, автоматики. Огромная работа", – отметил он.
Более того, требовалась модернизация имеющихся сетей и строительство достаточного количества электролиний 220 кВ и нового уровня подстанций, одна из которых, "Кафа", вскоре появилась под Феодосией. При этом для обеспечения современных подстанций требовались новые газовые сети, а также строительство новой энергоблока Ростовской атомной станции – линии напряжения 500 кВ на Тамани, рассказал Плакида.
И весь этот огромный комплекс мероприятий бы выполнен.
"Мы многому учились, но делали это быстро, схватывали. И такая слаженная работа энергетиков Крыма и крупнейшего уровня специалистов материковой части дала свои плоды", – сказал Плакида.
Завершили первую очередь энергомоста в Крым в авральном режиме, первая ветка была запущена досрочно.
"И, конечно, неожиданным для всех был приезд нашего президента Владимира Путина, который прибыл прямо на диспетчерский пункт 2 декабря 2015 года, на 20 дней раньше срока. Он дал команду включить переток с материковой части на Крымский полуостров. Как это могло не вдохновлять, и не только нас, энергетиков, а всех людей, которые ждали этого и были очень этому рады", – вспоминает Плакида.
Подключение всех четырех ниток энергомоста в Крым лично патронировал президент Владимир Путин, и "это отношение к Крыму, к нашей истории и к людям показывало высочайшую ответственность руководителя страны", добавил он.
К новым рекордам
Таким образом попытка оказать политическое давление на Крым со стороны властей Украины беспрецедентно террористическим способом провалилась, а "мы выстояли и решили все поставленные задачи", сказал Плакида. При этом случившееся дало сильнейший толчок развитию энергетики на Юге России, заметил он:
"Как в поговорке народной: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Думаю, что такого мощного развития энергетики не только на Крымском полуострове, но и у соседей, на Тамани, не было бы тогда, если бы не эта беда".
По словам Виктора Плакиды, сразу по окончании блэкаута, 18 мая 2016 года, Крым стал жить обычной жизнью и активно готовиться к курортному сезону. В тот год обеспечить в пиковый режим удалось рекордные 1457 мВт нагрузки, а сегодня полуостров готовится к новым рекордам.
"Баланс мощности выдержан и на случай роста у нас есть запас. И есть определенные перспективные планы, они уже на бумаге и будут реализовываться", – рассказал он.
При этом свой "учебник" о том, как выйти из внештатной ситуации, Крым передал другим регионам, отметил Плакида. А опытные крымские энергетики сегодня под началом федеральных и республиканских властей активно участвуют в организации работ на присоединенных территориях РФ.
