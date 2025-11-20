Рейтинг@Mail.ru
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T19:45
2025-11-20T19:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и проинформировал о ходе ремонта и строительства дорог в городе.Он подчеркнул, ремонт дорог в городе проводится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с текущего года, конца которого планируется отремонтировать 98 дорог и мост через речку Черная в Инкермане."На сегодня ремонт полностью окончен на 94 дорогах, и 94% составляет готовность моста", – проинформировал Развожаев.Также в этом году севастопольские дорожники установили и заменили более тех тысяч дорожных знаков, отремонтировали 4,5 тысячи метров барьерных ограждений, обустроили недостающие и заменили поврежденные 362,5 м искусственных дорожных неровностей, нанесли более 6 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом, по словам губернатора, первоначально запланированные на текущий год объемы работ было решено уменьшить и перенести на 2026 год, чтобы синхронизировать их с коммунальщиками из-за газификации Байдарской долины.В 2023 и 2024 годах Севастополь стал одним из регионов России, достигшим лучших результатов национального проекта "Безопасные качественные дороги".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТОНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, марат хуснуллин, награды, благоустройство, нацпроекты в севастополе, национальный проект "инфраструктура для жизни"
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ

Севастополь получил диплом форума "Транспорт России" за качество дорожных работ

19:45 20.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевДиплом Севастополя "За высокие показатели качества реализации объектов национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и проинформировал о ходе ремонта и строительства дорог в городе.
"Сегодня на форуме и выставке "Транспорт России" получил диплом Севастополя "За высокие показатели качества реализации объектов национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности", – поделился губернатор.
Он подчеркнул, ремонт дорог в городе проводится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с текущего года, конца которого планируется отремонтировать 98 дорог и мост через речку Черная в Инкермане.
"На сегодня ремонт полностью окончен на 94 дорогах, и 94% составляет готовность моста", – проинформировал Развожаев.
Также в этом году севастопольские дорожники установили и заменили более тех тысяч дорожных знаков, отремонтировали 4,5 тысячи метров барьерных ограждений, обустроили недостающие и заменили поврежденные 362,5 м искусственных дорожных неровностей, нанесли более 6 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом, по словам губернатора, первоначально запланированные на текущий год объемы работ было решено уменьшить и перенести на 2026 год, чтобы синхронизировать их с коммунальщиками из-за газификации Байдарской долины.
В 2023 и 2024 годах Севастополь стал одним из регионов России, достигшим лучших результатов национального проекта "Безопасные качественные дороги".
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевМарат ХуснуллинНаградыБлагоустройствоНацпроекты в СевастополеНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
