Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ

20.11.2025

Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ

Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор города Михаил...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и проинформировал о ходе ремонта и строительства дорог в городе.Он подчеркнул, ремонт дорог в городе проводится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с текущего года, конца которого планируется отремонтировать 98 дорог и мост через речку Черная в Инкермане."На сегодня ремонт полностью окончен на 94 дорогах, и 94% составляет готовность моста", – проинформировал Развожаев.Также в этом году севастопольские дорожники установили и заменили более тех тысяч дорожных знаков, отремонтировали 4,5 тысячи метров барьерных ограждений, обустроили недостающие и заменили поврежденные 362,5 м искусственных дорожных неровностей, нанесли более 6 тысяч квадратных метров дорожной разметки. При этом, по словам губернатора, первоначально запланированные на текущий год объемы работ было решено уменьшить и перенести на 2026 год, чтобы синхронизировать их с коммунальщиками из-за газификации Байдарской долины.В 2023 и 2024 годах Севастополь стал одним из регионов России, достигшим лучших результатов национального проекта "Безопасные качественные дороги".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТОНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук

