На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук - РИА Новости Крым, 14.11.2025
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
Две новые дороги свяжут населенные пункты в Крыму. Сейчас ведется проектирование объектов, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T09:36
2025-11-14T09:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две новые дороги свяжут населенные пункты в Крыму. Сейчас ведется проектирование объектов, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "ВАД".Так, двухполосная автомагистраль Белогорск-Приветное протяженностью 14,9 км станет одной из четырех дорог, соединяющих центральную часть полуострова с его южным побережьем.Дорога Судак-Новый Свет – единственная между населенными пунктами. Проектом на объекте предусмотрено устройство четырех водопропускных труб, двух смотровых площадок. Визитной карточкой нового живописного маршрута станет арочный виадук высотой более 40 метров. Проектные работы завершатся в ноябре 2026 года.Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук

На востоке Крыма построят две дороги Белогорск-Приветное и Судак-Новый Свет

09:36 14.11.2025 (обновлено: 09:45 14.11.2025)
 
© Пресс-служба "ВАДа""ВАД" проектирует две дороги в Крыму
ВАД проектирует две дороги в Крыму
© Пресс-служба "ВАДа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две новые дороги свяжут населенные пункты в Крыму. Сейчас ведется проектирование объектов, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "ВАД".

"Инженеры-проектировщики компании уже выполнили значительные объемы изысканий при проектировании автомобильных дорог регионального значения Белогорск-Приветное и Судак-Новый Свет", – говорится в сообщении.

Так, двухполосная автомагистраль Белогорск-Приветное протяженностью 14,9 км станет одной из четырех дорог, соединяющих центральную часть полуострова с его южным побережьем.
"Проект предполагает строительство двух виадуков, устройство 44 водопропускных труб, пяти галерей, двух смотровых площадок. Завершить проектные работы планируется в ноябре 2026 года", – обозначили сроки в компании.
Дорога Судак-Новый Свет – единственная между населенными пунктами. Проектом на объекте предусмотрено устройство четырех водопропускных труб, двух смотровых площадок. Визитной карточкой нового живописного маршрута станет арочный виадук высотой более 40 метров. Проектные работы завершатся в ноябре 2026 года.
© Пресс-служба "ВАДа""ВАД" проектирует две дороги в Крыму
ВАД проектирует две дороги в Крыму
© Пресс-служба "ВАДа"
"ВАД" проектирует две дороги в Крыму

"Проектируемая транспортная инфраструктура откроет новые живописные маршруты как для крымчан, так и для туристов. Компания обладает необходимым ресурсом для проектирования и строительства качественных и безопасных дорог в условиях сложного горного рельефа", – отметил заместитель гендиректора "ВАД" Николая Евсюкова.

Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
