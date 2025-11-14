https://crimea.ria.ru/20251114/na-vostoke-kryma-postroyat-dve-dorogi-1150897905.html

На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук

На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук

Две новые дороги свяжут населенные пункты в Крыму. Сейчас ведется проектирование объектов, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T09:36

2025-11-14T09:36

2025-11-14T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Две новые дороги свяжут населенные пункты в Крыму. Сейчас ведется проектирование объектов, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "ВАД".Так, двухполосная автомагистраль Белогорск-Приветное протяженностью 14,9 км станет одной из четырех дорог, соединяющих центральную часть полуострова с его южным побережьем.Дорога Судак-Новый Свет – единственная между населенными пунктами. Проектом на объекте предусмотрено устройство четырех водопропускных труб, двух смотровых площадок. Визитной карточкой нового живописного маршрута станет арочный виадук высотой более 40 метров. Проектные работы завершатся в ноябре 2026 года.Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновВ Херсонской области завершен капремонт участка трассы в КрымНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы

2025

