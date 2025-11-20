Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/v-sevastopole-zavershen-etap-blagoustroystva-dorog-k-domam-boytsov-svo-1151062492.html
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T17:35
2025-11-20T17:35
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
участники сво
ремонт и строительство дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151061100_85:162:1196:787_1920x0_80_0_0_6c501d8b77ff5379ee05617d0be56eff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом проинформировал в четверг губернатор города Михаил Развожаев.По контакту между городской дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и "Севастопольским автодором" сначала были созданы проезды. Сейчас специалисты полностью выполнили щебеночное основание дороги. В качестве материала использованы 4 тысяч тонн щебеня со стройплощадки подпорных стен на Адмирала Октябрьского – это позволило сэкономить бюджетные средства и увеличить протяженность благоустраиваемых дорог с запланированных 7 до 9 километров.В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для участников спецоперации. Теперь землю в Крыму смогут получить бойцы СВО из любого региона России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиДля воинов СВО передадут 97 земельных участков в СевастополеКак в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли
https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-na-podklyuchenie-uchastkov-voinov-svo-k-setyam-vydelyat-2-mlrd-rubley-1150980759.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151061100_76:0:1110:775_1920x0_80_0_0_1c7c47ec5a77d8093f7487f7f43acce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, участники сво, ремонт и строительство дорог
В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО

В Севастополе завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников спецоперации

17:35 20.11.2025
 
© Правительство СевастополяДороги к домам участников СВО
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом проинформировал в четверг губернатор города Михаил Развожаев.

"Учитывая, что в Полюшке активно ведется строительство домов, капитальное строительство внутриквартальных дорог на данном этапе нецелесообразно. Однако люди уже живут здесь с детьми, ходят и ездят по этим землям, поэтому обеспечить им комфорт нужно уже сейчас", – сказал Развожаев.

По контакту между городской дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и "Севастопольским автодором" сначала были созданы проезды. Сейчас специалисты полностью выполнили щебеночное основание дороги. В качестве материала использованы 4 тысяч тонн щебеня со стройплощадки подпорных стен на Адмирала Октябрьского – это позволило сэкономить бюджетные средства и увеличить протяженность благоустраиваемых дорог с запланированных 7 до 9 километров.
© Правительство СевастополяДороги к домам участников СВО
Дороги к домам участников СВО
1 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДороги к домам участников СВО
Дороги к домам участников СВО
2 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДороги к домам участников СВО
Дороги к домам участников СВО
3 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяДороги к домам участников СВО
Дороги к домам участников СВО
4 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
1 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
2 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
3 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
4 из 4
Дороги к домам участников СВО
© Правительство Севастополя
"После завершения строительства домов и подключения к основным коммуникациям мы сможем перейти к следующему этапу – асфальтированию дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети", – добавил губернатор.
В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для участников спецоперации. Теперь землю в Крыму смогут получить бойцы СВО из любого региона России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
Для воинов СВО передадут 97 земельных участков в Севастополе
Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
17 ноября, 16:28
В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
 
Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевУчастники СВОРемонт и строительство дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
16:09В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
15:56Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
15:42Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
15:34Украина развалит Евросоюз – мнение
15:16Иноагентов в России лишили налоговых льгот
15:10Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
15:03В Феодосии звуки стрельб - что происходит
14:55В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Лента новостейМолния