В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО

В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО

В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T17:35

2025-11-20T17:35

2025-11-20T17:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом проинформировал в четверг губернатор города Михаил Развожаев.По контакту между городской дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и "Севастопольским автодором" сначала были созданы проезды. Сейчас специалисты полностью выполнили щебеночное основание дороги. В качестве материала использованы 4 тысяч тонн щебеня со стройплощадки подпорных стен на Адмирала Октябрьского – это позволило сэкономить бюджетные средства и увеличить протяженность благоустраиваемых дорог с запланированных 7 до 9 километров.В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для участников спецоперации. Теперь землю в Крыму смогут получить бойцы СВО из любого региона России.

