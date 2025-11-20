Рейтинг@Mail.ru
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
Фиксирующийся на Украине рост популярности русского языка, в особенности среди молодежи, является одной из форм пассивного протеста против политики киевского... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Фиксирующийся на Украине рост популярности русского языка, в особенности среди молодежи, является одной из форм пассивного протеста против политики киевского режима, который властям очень сложно подавить. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор Института филологии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Орехов.Ранее представитель госслужбы качества образования Украины Светлана Бабинец заявила, что школьники на Украине все чаще выбирают русский язык для общения на переменах. По ее словам, его используют 40% детей. Только в течение последнего года доля школьников, считающих украинский язык родным, снизилась с 71% до 64%. А замминистра образования страны Анастасия Коновалова сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи. Депутат Верховной рады Роман Лозинский в свою очередь пожаловался, что даже на западной Украине все чаще стали использовать русский язык.Он напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины киевские власти также пытались вытравить русский язык из школьного образования, телевидения, кинопроката и других сфер. Однако, как засвидетельствовали социологические опросы, чем сильнее был пресс украинизации, тем больше был процент людей, которые настойчиво продолжали говорить на русском языке, отметил специалист.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека, русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма

Рост популярности русского языка на Украине является пассивной формой протеста – эксперт

15:56 20.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Девушка с флагом Украины на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Фиксирующийся на Украине рост популярности русского языка, в особенности среди молодежи, является одной из форм пассивного протеста против политики киевского режима, который властям очень сложно подавить. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор Института филологии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Орехов.
Ранее представитель госслужбы качества образования Украины Светлана Бабинец заявила, что школьники на Украине все чаще выбирают русский язык для общения на переменах. По ее словам, его используют 40% детей. Только в течение последнего года доля школьников, считающих украинский язык родным, снизилась с 71% до 64%. А замминистра образования страны Анастасия Коновалова сообщала, что украинский язык в быту стал менее популярен среди молодежи. Депутат Верховной рады Роман Лозинский в свою очередь пожаловался, что даже на западной Украине все чаще стали использовать русский язык.
"Возвращение к русскому языку на Украине – это по сути дела пассивный, невоинственный, но ежедневный протест, который очень трудно подавить. Идет гуманитарное сопротивление. И для нас это показатель, который отражает настроения в украинском обществе, и они явно не в пользу тех, кто сейчас пытается руководить остатками украинского государства", – сказал Орехов.
Он напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины киевские власти также пытались вытравить русский язык из школьного образования, телевидения, кинопроката и других сфер. Однако, как засвидетельствовали социологические опросы, чем сильнее был пресс украинизации, тем больше был процент людей, которые настойчиво продолжали говорить на русском языке, отметил специалист.
"Сейчас, когда украинская власть потеряла устойчивость, люди интуитивно чувствуют, что можно отыграть что-то в пользу своих прав и говорить по-русски", – добавил Орехов.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека, русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
