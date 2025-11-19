Рейтинг@Mail.ru
Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
Разрушенный в ходе боевых действий в ходе деоккупации от неонацистских украинских войск город Мариуполь восстанавливают по той же схеме, по которой возрождались РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T19:24
2025-11-19T19:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разрушенный в ходе боевых действий в ходе деоккупации от неонацистских украинских войск город Мариуполь восстанавливают по той же схеме, по которой возрождались из руин Севастополь, Керчь и другие русские города советской страны после Великой Отечественной войны. В чем заключается сходство, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Севастопольского государственного университета Вадим Хапаев.По его словам, в организации процесса восстановления Мариуполя в Донецкой Народной Республике России после освобождения от армии неонацистского киевского режима есть "несомненные параллели" с тем, как возрождались из руин самые разрушенные фашистами в годы Великой Отечественной войны и важные города советской страны.В частности, он напомнил, что даже будучи в руинах после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м Севастополь оставался главной база Черноморского флота, и, разумеется, ему требовалось скорейшее восстановление. И это было сделано в кратчайшие сроки.Заново отстраивался Севастополь не только силами военных и возвращавшихся в родной город из эвакуации жителей, но и рабочих бригад, которые привозились сюда со всех уголков страны, добавил Хапаев."И когда создавался генеральный план восстановления Севастополя, к этому были привлечены лучшие советские архитекторы из мастерских Москвы и Ленинграда. То же самое происходит сейчас в Мариуполе. И там есть целый "петербургский" (Ленинградский – ред.) квартал, который и спроектирован, и построен питерцами. Вообще, Питер является шефом города Мариуполя", – напомнил Хапаев.И Севастополю, и Керчи, и другим городам, которые восстанавливались в первоочередном порядке, – а таких, согласно постановлению ЦК ВКПБ было десять, включая также Москву, Ленинград, Минск и Киев, – помогала вся страна, подчеркнул он.Он также отметил, что и после разрухи украинского периода, длившейся почти четверть века, Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали восстанавливаться благодаря усилиям всей большой страны."И если мы с вами вспомним 2014 год, то тоже ведь были назначены города-шефы: Севастополю – Москва, Симферополю – Санкт-Петербург", – напомнил Хапаев.И вновь масштабные проекты и рекордные сроки, и все это возможно потому, что очень сильна "семейная память", считает эксперт."Когда люди живут в мирное время, то не очень интересуются, чем занимались их ближайшие предки – деды, прадеды – в годы войны, в послевоенные годы. А когда сами оказываются в схожей ситуации, они начинают очень подробно этим интересоваться. Потому что есть подсознательное желание взять пример. Эта связь времен, поколений, идущая в первую очередь через семьи, играет здесь большую роль", – заключил историк.
Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной

Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной войны – историк

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разрушенный в ходе боевых действий в ходе деоккупации от неонацистских украинских войск город Мариуполь восстанавливают по той же схеме, по которой возрождались из руин Севастополь, Керчь и другие русские города советской страны после Великой Отечественной войны. В чем заключается сходство, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Севастопольского государственного университета Вадим Хапаев.
По его словам, в организации процесса восстановления Мариуполя в Донецкой Народной Республике России после освобождения от армии неонацистского киевского режима есть "несомненные параллели" с тем, как возрождались из руин самые разрушенные фашистами в годы Великой Отечественной войны и важные города советской страны.
В частности, он напомнил, что даже будучи в руинах после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м Севастополь оставался главной база Черноморского флота, и, разумеется, ему требовалось скорейшее восстановление. И это было сделано в кратчайшие сроки.
"Сюда нужно было вернуть флот, и эскадра зашла уже в 1944-м. И восстановление разрушенного Севастополя и в целом в СССР было выполнено за 10-12 лет. Это невероятно короткие сроки, просто рекордные", – сказал Хапаев.
Заново отстраивался Севастополь не только силами военных и возвращавшихся в родной город из эвакуации жителей, но и рабочих бригад, которые привозились сюда со всех уголков страны, добавил Хапаев.
"И когда создавался генеральный план восстановления Севастополя, к этому были привлечены лучшие советские архитекторы из мастерских Москвы и Ленинграда. То же самое происходит сейчас в Мариуполе. И там есть целый "петербургский" (Ленинградский – ред.) квартал, который и спроектирован, и построен питерцами. Вообще, Питер является шефом города Мариуполя", – напомнил Хапаев.
И Севастополю, и Керчи, и другим городам, которые восстанавливались в первоочередном порядке, – а таких, согласно постановлению ЦК ВКПБ было десять, включая также Москву, Ленинград, Минск и Киев, – помогала вся страна, подчеркнул он.
"Точно так же и Мариуполю помогает вся страна, – сказал Хапаев. – И подобно тому, как в послевоенные годы каждый регион, который не был разрушен, старался сделать что-то очень конкретное для города, региона, куда назначался шефом, сейчас по такой же схеме восстанавливается Мариуполь".
Он также отметил, что и после разрухи украинского периода, длившейся почти четверть века, Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали восстанавливаться благодаря усилиям всей большой страны.
"И если мы с вами вспомним 2014 год, то тоже ведь были назначены города-шефы: Севастополю – Москва, Симферополю – Санкт-Петербург", – напомнил Хапаев.
И вновь масштабные проекты и рекордные сроки, и все это возможно потому, что очень сильна "семейная память", считает эксперт.
"Когда люди живут в мирное время, то не очень интересуются, чем занимались их ближайшие предки – деды, прадеды – в годы войны, в послевоенные годы. А когда сами оказываются в схожей ситуации, они начинают очень подробно этим интересоваться. Потому что есть подсознательное желание взять пример. Эта связь времен, поколений, идущая в первую очередь через семьи, играет здесь большую роль", – заключил историк.
