Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Разрушенный в ходе боевых действий в ходе деоккупации от неонацистских украинских войск город Мариуполь восстанавливают по той же схеме, по которой возрождались из руин Севастополь, Керчь и другие русские города советской страны после Великой Отечественной войны. В чем заключается сходство, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Севастопольского государственного университета Вадим Хапаев.По его словам, в организации процесса восстановления Мариуполя в Донецкой Народной Республике России после освобождения от армии неонацистского киевского режима есть "несомненные параллели" с тем, как возрождались из руин самые разрушенные фашистами в годы Великой Отечественной войны и важные города советской страны.В частности, он напомнил, что даже будучи в руинах после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м Севастополь оставался главной база Черноморского флота, и, разумеется, ему требовалось скорейшее восстановление. И это было сделано в кратчайшие сроки.Заново отстраивался Севастополь не только силами военных и возвращавшихся в родной город из эвакуации жителей, но и рабочих бригад, которые привозились сюда со всех уголков страны, добавил Хапаев."И когда создавался генеральный план восстановления Севастополя, к этому были привлечены лучшие советские архитекторы из мастерских Москвы и Ленинграда. То же самое происходит сейчас в Мариуполе. И там есть целый "петербургский" (Ленинградский – ред.) квартал, который и спроектирован, и построен питерцами. Вообще, Питер является шефом города Мариуполя", – напомнил Хапаев.И Севастополю, и Керчи, и другим городам, которые восстанавливались в первоочередном порядке, – а таких, согласно постановлению ЦК ВКПБ было десять, включая также Москву, Ленинград, Минск и Киев, – помогала вся страна, подчеркнул он.Он также отметил, что и после разрухи украинского периода, длившейся почти четверть века, Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали восстанавливаться благодаря усилиям всей большой страны."И если мы с вами вспомним 2014 год, то тоже ведь были назначены города-шефы: Севастополю – Москва, Симферополю – Санкт-Петербург", – напомнил Хапаев.И вновь масштабные проекты и рекордные сроки, и все это возможно потому, что очень сильна "семейная память", считает эксперт."Когда люди живут в мирное время, то не очень интересуются, чем занимались их ближайшие предки – деды, прадеды – в годы войны, в послевоенные годы. А когда сами оказываются в схожей ситуации, они начинают очень подробно этим интересоваться. Потому что есть подсознательное желание взять пример. Эта связь времен, поколений, идущая в первую очередь через семьи, играет здесь большую роль", – заключил историк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – Пушилин Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин

