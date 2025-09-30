Рейтинг@Mail.ru
Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
Работы по строительству Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике идут полным ходом, доложил президенту РФ Владимиру Путину зампредседателя... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T14:59
2025-09-30T14:44
новые регионы россии
транспортное кольцо вокруг азовского моря
ремонт и строительство дорог
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149850728_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_dd3bafbab12c10246f0f3208eef5a4c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Работы по строительству Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике идут полным ходом, доложил президенту РФ Владимиру Путину зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, в этом году построено и отремонтировано дорог на 21% больше, чем в прошлом."Это гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить. Причем, хочу отметить, что мы занимаемся как, например, текущим ремонтом дорог, так и продолжаем все наши крупные инфраструктурные проекты", - добавил он.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Работы по строительству Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике идут полным ходом, доложил президенту РФ Владимиру Путину зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Продолжаем Азовское кольцо… Обход Мариуполя начали. Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога. Обходим с севера Мариуполь, идем на юг. Полностью новая дорога. Я был не так давно, смотрел, работа развернута полным ходом", - сказал вице-премьер.
По словам Хуснуллина, в этом году построено и отремонтировано дорог на 21% больше, чем в прошлом.
"Это гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить. Причем, хочу отметить, что мы занимаемся как, например, текущим ремонтом дорог, так и продолжаем все наши крупные инфраструктурные проекты", - добавил он.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
