Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин

2025-09-30T14:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Работы по строительству Азовского транспортного кольца в Донецкой Народной Республике идут полным ходом, доложил президенту РФ Владимиру Путину зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, в этом году построено и отремонтировано дорог на 21% больше, чем в прошлом."Это гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить. Причем, хочу отметить, что мы занимаемся как, например, текущим ремонтом дорог, так и продолжаем все наши крупные инфраструктурные проекты", - добавил он.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

