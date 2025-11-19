Рейтинг@Mail.ru
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата
Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. О принятии соответствующего... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. О принятии соответствующего закона сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, перечень профессий рабочего или служащего, которые смогут получить выпускники девятых классов без аттестата, будут определять региональные власти."Принятые нормы будут способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", – пояснил спикер российского парламента.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.
вячеслав володин, профессия, образование в россии, новости, россия
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата

Выпускники девятых классов смогут получить рабочую профессию без аттестата – Володин

17:08 19.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимсельмаш
Симсельмаш - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. О принятии соответствующего закона сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Регионам предоставляется право организовать обучение для тех, кто не прошел успешно или вовремя государственную итоговую аттестацию", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, перечень профессий рабочего или служащего, которые смогут получить выпускники девятых классов без аттестата, будут определять региональные власти.
"Принятые нормы будут способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", – пояснил спикер российского парламента.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.
