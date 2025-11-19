https://crimea.ria.ru/20251119/kakie-professii-smogut-poluchit-vypuskniki-devyatykh-klassov-bez-attestata-1151031909.html
Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить рабочие специальности без аттестата. О принятии соответствующего закона сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, перечень профессий рабочего или служащего, которые смогут получить выпускники девятых классов без аттестата, будут определять региональные власти."Принятые нормы будут способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", – пояснил спикер российского парламента.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в Крыму вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные профессии в РоссииРоссияне назвали самые перспективные и уважаемые профессииГород или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
