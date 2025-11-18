Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Так, Днепропетровске в течение ночи прогремело более 20 взрывов, вспыхнуло несколько пожаров. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в двух районах, не уточняя подробности.Вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба добавил, что в пригороде Днепропетровске критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине горят портовые объекты и инфраструктураУдары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточенаВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы

Массированные удары по Украине - в Днепропетровске ночью прогремело более 20 взрывов

10:10 18.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Так, Днепропетровске в течение ночи прогремело более 20 взрывов, вспыхнуло несколько пожаров. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в двух районах, не уточняя подробности.
Вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба добавил, что в пригороде Днепропетровске критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.
Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Лента новостейМолния