Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.

2025-11-18T10:10

2025-11-18T10:10

2025-11-18T10:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Так, Днепропетровске в течение ночи прогремело более 20 взрывов, вспыхнуло несколько пожаров. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в двух районах, не уточняя подробности.Вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба добавил, что в пригороде Днепропетровске критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине горят портовые объекты и инфраструктураУдары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточенаВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине

