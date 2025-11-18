https://crimea.ria.ru/20251118/udary-po-ukraine-v-dnepropetrovske-i-drugikh-regionakh-gremeli-vzryvy-1150991789.html
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T10:10
2025-11-18T10:10
2025-11-18T10:02
украина
новости
пожар
происшествия
днепропетровская область
харьковская область
алексей кулеба
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Так, Днепропетровске в течение ночи прогремело более 20 взрывов, вспыхнуло несколько пожаров. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в двух районах, не уточняя подробности.Вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба добавил, что в пригороде Днепропетровске критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
украина
днепропетровская область
харьковская область
украина, новости, пожар, происшествия, днепропетровская область, харьковская область, алексей кулеба
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Массированные удары по Украине - в Днепропетровске ночью прогремело более 20 взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и других регионах Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Так, Днепропетровске в течение ночи прогремело более 20 взрывов, вспыхнуло несколько пожаров. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в двух районах, не уточняя подробности.
Вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба добавил, что в пригороде Днепропетровске критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.
Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
