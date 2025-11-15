Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2025
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2025
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
Вооруженные силы России поразили военный аэродром, а также места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цех по производству безэкипажных катеров. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T12:46
2025-11-15T12:40
армия и флот
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_f58145da0eb770ccef6174849294dd1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, а также места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цех по производству безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток поражены объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского военно-промышленного комплекса, а также цех по производству безэкипажных катеров и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, добавили в ведомстве.При этом за сутки армия России поразила узлы связи ГУР Украины и пункты временной дислокации украинских военных формирований в 152 районах.
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине

12:46 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, а также места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цех по производству безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому", – сказано в сводке.
Кроме того, в течение суток поражены объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского военно-промышленного комплекса, а также цех по производству безэкипажных катеров и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, добавили в ведомстве.
При этом за сутки армия России поразила узлы связи ГУР Украины и пункты временной дислокации украинских военных формирований в 152 районах.
