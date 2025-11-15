https://crimea.ria.ru/20251115/vs-rf-udarili-po-voennomu-aerodromu-i-mestam-sborki-bpla-na-ukraine-1150938508.html
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили военный аэродром, а также места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цех по производству безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток поражены объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского военно-промышленного комплекса, а также цех по производству безэкипажных катеров и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, добавили в ведомстве.При этом за сутки армия России поразила узлы связи ГУР Украины и пункты временной дислокации украинских военных формирований в 152 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Яблоково в Запорожской области ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
