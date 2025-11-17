https://crimea.ria.ru/20251117/na-ukraine-goryat-portovye-obekty-i-infrastruktura-1150967101.html

На Украине горят портовые объекты и инфраструктура

На Украине горят портовые объекты и инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2025

На Украине горят портовые объекты и инфраструктура

В нескольких областях Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры после серии взрывов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры после серии взрывов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).Кроме того сообщается, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах."В Юрьевской общине Павлоградского района повреждено транспортное предприятие", – уточнил врио Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Госкомпания ДТЭК сообщила ранее, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточенаВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на УкраинеНовости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

