Рейтинг@Mail.ru
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/na-ukraine-goryat-portovye-obekty-i-infrastruktura-1150967101.html
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2025
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
В нескольких областях Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры после серии взрывов. Об этом сообщили в Государственной... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T11:19
2025-11-17T11:19
удары по украине
украина
одесса
днепропетровская область
новости
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150966990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebf415d3b68728e0677d2a7220bb745a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры после серии взрывов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).Кроме того сообщается, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах."В Юрьевской общине Павлоградского района повреждено транспортное предприятие", – уточнил врио Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Госкомпания ДТЭК сообщила ранее, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточенаВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на УкраинеНовости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
украина
одесса
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150966990_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_51850e43e17ebe3c85963dd2936da689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, украина, одесса, днепропетровская область, новости, инфраструктура
На Украине горят портовые объекты и инфраструктура

На Украине вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры

11:19 17.11.2025
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© ГС ЧС Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В нескольких областях Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры после серии взрывов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
"В Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", – сказано в сообщении.
Кроме того сообщается, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.
"В Юрьевской общине Павлоградского района повреждено транспортное предприятие", – уточнил врио Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Госкомпания ДТЭК сообщила ранее, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
 
Удары по УкраинеУкраинаОдессаДнепропетровская областьНовостиИнфраструктура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния