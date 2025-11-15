Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
Значительная часть Черниговской области Украины в субботу осталась без электроснабжения. Как заявили в украинской региональной энергокомпании... РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Значительная часть Черниговской области Украины в субботу осталась без электроснабжения. Как заявили в украинской региональной энергокомпании "Черниговоблэнерго", это связано с повреждение критической инфраструктуры.В субботу в Минобороны России сообщили о поражении на Украине военного аэродрома, а также мест сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цеха по производству безэкипажных катеров.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ. Компания "Центрэнерго" на прошлой неделе проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. Госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена

Ударом по Украине в Черниговской области поврежден важный энергообъект

16:21 15.11.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Черниговской области Украины
Украинские пожарные в Черниговской области Украины
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Значительная часть Черниговской области Украины в субботу осталась без электроснабжения. Как заявили в украинской региональной энергокомпании "Черниговоблэнерго", это связано с повреждение критической инфраструктуры.
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточена значительная часть области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В субботу в Минобороны России сообщили о поражении на Украине военного аэродрома, а также мест сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цеха по производству безэкипажных катеров.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Компания "Центрэнерго" на прошлой неделе проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. Госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа
УкраинаЭнергосистема УкраиныУдары по УкраинеЧерниговская областьВ миреНовости
 
