Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена

Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена

15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Значительная часть Черниговской области Украины в субботу осталась без электроснабжения. Как заявили в украинской региональной энергокомпании "Черниговоблэнерго", это связано с повреждение критической инфраструктуры.В субботу в Минобороны России сообщили о поражении на Украине военного аэродрома, а также мест сборки и хранения БПЛА дальнего действия и цеха по производству безэкипажных катеров.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ. Компания "Центрэнерго" на прошлой неделе проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. Госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемМассированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики УкраиныСемь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь

