Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T07:24
2025-11-17T07:24
2025-11-17T07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, восемь - над территорией Тамбовской области, пять – над Ульяновской областью, четыре дрона сбили в Воронежской области, три – над территорией Орловской области и по одному – над Нижегородской и Тульской областями.Сутками ранее были перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами России.
36 беспилотников ВСУ сбили за ночь на территорией России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, восемь - над территорией Тамбовской области, пять – над Ульяновской областью, четыре дрона сбили в Воронежской области, три – над территорией Орловской области и по одному – над Нижегородской и Тульской областями.
Сутками ранее были перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами России.
