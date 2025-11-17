https://crimea.ria.ru/20251117/novosti-svo-nad-regionami-rossii-sbili-36-ukrainskikh-bespilotnikov-1150963637.html

Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, восемь - над территорией Тамбовской области, пять – над Ульяновской областью, четыре дрона сбили в Воронежской области, три – над территорией Орловской области и по одному – над Нижегородской и Тульской областями.Сутками ранее были перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

Новости

