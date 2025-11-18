Рейтинг@Mail.ru
Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/sud-v-balashikhe-arestoval-mat-za-zhestokoy-ubiystvo-6-letnego-syna-1150999588.html
Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T13:49
2025-11-18T13:51
балашиха
московская область
прокуратура московской области
происшествия
приговор
суд
убийство
правосудие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150999474_0:19:835:489_1920x0_80_0_0_29b3f2045d3881a373b520ef89a1a9f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской области.В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла. СК возбудил два уголовных дела – мать обвиняется в убийстве малолетнего, а должностные лица окружного управления соцразвития – в халатности, которая привела к трагедии.Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года.Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Балашихинская городская прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
балашиха
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150999474_33:0:704:503_1920x0_80_0_0_6d6ab81a9b8456c888fa41bcb09ad8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балашиха, московская область, прокуратура московской области, происшествия, приговор, суд, убийство, правосудие, новости
Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына

В Балашихе суд на два месяца арестовал 31-летнюю мать по обвинению в убийстве сына

13:49 18.11.2025 (обновлено: 13:51 18.11.2025)
 
© Прокуратура Московской областиВ Балашихе суд на два месяца арестовал 31-летнюю мать по обвинению в убийстве сына
В Балашихе суд на два месяца арестовал 31-летнюю мать по обвинению в убийстве сына
© Прокуратура Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла. СК возбудил два уголовных дела – мать обвиняется в убийстве малолетнего, а должностные лица окружного управления соцразвития – в халатности, которая привела к трагедии.

"Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе Российской Федерации, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода. Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, и она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно", - говорится в сообщении.

Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года.
Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Балашихинская городская прокуратура.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БалашихаМосковская областьПрокуратура Московской областиПроисшествияПриговорСудУбийствоПравосудиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния