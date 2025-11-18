Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:49 18.11.2025 (обновлено: 13:51 18.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла. СК возбудил два уголовных дела – мать обвиняется в убийстве малолетнего, а должностные лица окружного управления соцразвития – в халатности, которая привела к трагедии.
"Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе Российской Федерации, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода. Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, и она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно", - говорится в сообщении.
Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года.
Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Балашихинская городская прокуратура.