Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына

Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд до 16 января 2026 года заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской области.В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. Мать ребенка признала вину, однако мотивы убийства пояснить не смогла. СК возбудил два уголовных дела – мать обвиняется в убийстве малолетнего, а должностные лица окружного управления соцразвития – в халатности, которая привела к трагедии.Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года.Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Балашихинская городская прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

