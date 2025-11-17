Рейтинг@Mail.ru
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/strashnoe-ubiystvo-rebenka-v-balashikhe--zaderzhana-mat-malchika-1150965024.html
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину
В Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T09:32
2025-11-17T09:42
московская область
балашиха
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150964913_25:0:1550:858_1920x0_80_0_0_0bb0a468c6ec14e5fa3de04d2b2261b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщает пресс-служба Следкома России.В Гольяновском пруду на востоке Москвы накануне нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика.Женщина задержана и на допросе призналась в убийстве сына, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и ножи, назначены экспертизы, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы, проведены допросы родственников, соседей. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаСуд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
московская область
балашиха
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150964913_216:0:1360:858_1920x0_80_0_0_0db48fa1f6e631c85cce4fb82c0eaa0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область, балашиха, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину

В Балашихе по подозрению в убийстве 6-летнего ребенка задержана его мать - СК

09:32 17.11.2025 (обновлено: 09:42 17.11.2025)
 
© СК РоссииВ Балашихе по подозрению в убийстве 6-летнего ребенка задержана его мать
В Балашихе по подозрению в убийстве 6-летнего ребенка задержана его мать
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщает пресс-служба Следкома России.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы накануне нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика.
"Подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд города Москвы", - считает следствие.
Женщина задержана и на допросе призналась в убийстве сына, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и ножи, назначены экспертизы, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы, проведены допросы родственников, соседей. Расследование продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
 
Московская областьБалашихаУбийствоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
10:07Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ
09:59В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
09:50Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
09:43На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края
09:32Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину
09:10Крым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России
08:56Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро
08:45Дифференцированная ставка по семейной ипотеке в России – что она изменит
08:28Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
08:23Новогодняя ночь в Крыму: россияне раскупают банкеты в отелях
07:57"Владимир" против "Владыки морей": первый пароходный бой в истории
07:50Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО
07:38Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика
07:24Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
07:09Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
06:37Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России
06:26В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"
06:05Часть Донецка и Горловка обесточены
00:01Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
Лента новостейМолния