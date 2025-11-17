https://crimea.ria.ru/20251117/strashnoe-ubiystvo-rebenka-v-balashikhe--zaderzhana-mat-malchika-1150965024.html

Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину

Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину

В Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T09:32

2025-11-17T09:32

2025-11-17T09:42

московская область

балашиха

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150964913_25:0:1550:858_1920x0_80_0_0_0bb0a468c6ec14e5fa3de04d2b2261b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщает пресс-служба Следкома России.В Гольяновском пруду на востоке Москвы накануне нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика.Женщина задержана и на допросе призналась в убийстве сына, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и ножи, назначены экспертизы, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы, проведены допросы родственников, соседей. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаСуд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка

московская область

балашиха

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, балашиха, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости