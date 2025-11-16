https://crimea.ria.ru/20251116/telo-6-letnego-malchika-obnaruzhili-v-balashikhe--1150961447.html
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T21:52
2025-11-16T21:52
2025-11-16T21:52
московская область
подмосковье
балашиха
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в Гольяновском пруду в Москве, сообщает пресс-служба областного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установления полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
московская область
подмосковье
балашиха
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, подмосковье, балашиха, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
Тело 6-летнего мальчика нашли в Балашихе