https://crimea.ria.ru/20251116/telo-6-letnego-malchika-obnaruzhili-v-balashikhe--1150961447.html

Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе

Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе

В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T21:52

2025-11-16T21:52

2025-11-16T21:52

московская область

подмосковье

балашиха

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в Гольяновском пруду в Москве, сообщает пресс-служба областного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установления полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет

московская область

подмосковье

балашиха

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, подмосковье, балашиха, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство