Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Тело 6-летнего мальчика обнаружили в Балашихе
В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в Гольяновском пруду в Москве, сообщает пресс-служба областного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установления полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
21:52 16.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В одной из квартир в Балашихе в Подмосковье нашли тело 6-летнего мальчика – идет проверка информации о принадлежности фрагментов тела ребенка, обнаруженных в Гольяновском пруду в Москве, сообщает пресс-служба областного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные сегодня в Гольяновском пруду города Москвы, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе", – проинформировали в СК.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установления полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.
Лента новостейМолния