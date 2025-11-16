https://crimea.ria.ru/20251116/v-moskve-nashli-v-prudu-ryukzak-s-chastyami-tela-rebenka-1150949993.html
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. Как сообщает пресс-служба столичного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело.По данным следствия, страшная находка сделана 16 ноября.Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собойМосквич жестоко убил своего маленького внука - приговор судаКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
