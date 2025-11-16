Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. Как сообщает пресс-служба столичного СК, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T12:43
2025-11-16T12:43
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. Как сообщает пресс-служба столичного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело.По данным следствия, страшная находка сделана 16 ноября.Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.
москва
москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка

Следком: в Гольяновском пруду в Москве нашли рюкзак с частями тела ребенка

12:43 16.11.2025
 
© СК МосквыВ Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
В Москве нашли в пруду рюкзак с частями тела ребенка
© СК Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. Как сообщает пресс-служба столичного СК, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, страшная находка сделана 16 ноября.

"В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.
МоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествия
 
Лента новостейМолния