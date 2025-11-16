https://crimea.ria.ru/20251116/v-krymu-postroyat-dve-novykh-fermy-dlya-molochnykh-korov-1150850858.html
В Крыму построят две новых фермы для молочных коров
2025-11-16T07:06
2025-11-16T07:06
2025-11-15T20:13
денис кратюк
крым
раздольненский район крыма
первомайский район
животноводство в крыму
животноводство
сельское хозяйство
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119882446_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19a1d7ebbb22b9774f9216384215f374.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют построить две новые современные фермы на три тысячи дойных коров каждая. Одна появится в Раздольненском районе, вторая – в Первомайском. Об этом на президиуме Госсовета Крыма сказал глава министерства сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Одно из предприятий задумало полностью роботизировать свою новую ферму, а второе уже заложило порядка 300 га орошаемых земель для выращивания корма скоту, отметил Кратюк.При этом количество скота и птицы на убой, содержащегося на частных подворьях Крыма, будет постепенно сокращаться, отметил министр. В то же время, по его словам, количество молочного скота пока останется прежним."Мы должны признать и говорить об этом откровенно. Некоторые виды животных, которых любят содержать в подсобных хозяйствах, по новым нормам и стандартам, к сожалению или к счастью, их приходится удалять на более крупные предприятия. Санитарные нормы ужесточаются, все хотят экологически чистую продукцию, поэтому все это двигается в большие предприятия. Будут какие-то небольшие объемы оставаться у населения, и мы должны быть к этому готовы и должны из этого строить всю дальнейшую стратегию", - сказал он.В 2025 году в Крыму, обозначил министр, производство скота и птицы на убой составило 121 тысячу тонн. При этом сельскохозяйственные организации являются основным производством - 79 тысяч тонн, на втором месте хозяйство населения – 39 тыс. тонн, на третьем – фермерские хозяйства с числом - 2-3 тысячи тонн. В то же время молока сельхозорганизации дают 67 тысяч тонн, крестьянские и фермерские - 8,3 тыс. тонн, хозяйство у населения - 90 тысяч тонн. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в КрымуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
денис кратюк, крым, раздольненский район крыма, первомайский район, животноводство в крыму, животноводство, сельское хозяйство, новости крыма
В Раздольненском и Первомайском районах Крыма построят новые фермы для молочных коров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют построить две новые современные фермы на три тысячи дойных коров каждая. Одна появится в Раздольненском районе, вторая – в Первомайском. Об этом на президиуме Госсовета Крыма сказал глава министерства сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"У нас есть территория, где мы можем разместить фермы без каких-то корректировок по санитарным зонам. Эти условия надо использовать. Тем более, что ферма у нас является очень серьезным предприятием с точки зрения налогов и занятости для населения", - уточнил Кратюк.
Одно из предприятий задумало полностью роботизировать свою новую ферму, а второе уже заложило порядка 300 га орошаемых земель для выращивания корма скоту, отметил Кратюк.
При этом количество скота и птицы на убой, содержащегося на частных подворьях Крыма, будет постепенно сокращаться, отметил министр. В то же время, по его словам, количество молочного скота пока останется прежним.
"Мы должны признать и говорить об этом откровенно. Некоторые виды животных, которых любят содержать в подсобных хозяйствах, по новым нормам и стандартам, к сожалению или к счастью, их приходится удалять на более крупные предприятия. Санитарные нормы ужесточаются, все хотят экологически чистую продукцию, поэтому все это двигается в большие предприятия. Будут какие-то небольшие объемы оставаться у населения, и мы должны быть к этому готовы и должны из этого строить всю дальнейшую стратегию", - сказал он.
В 2025 году в Крыму, обозначил министр, производство скота и птицы на убой составило 121 тысячу тонн. При этом сельскохозяйственные организации являются основным производством - 79 тысяч тонн, на втором месте хозяйство населения – 39 тыс. тонн, на третьем – фермерские хозяйства с числом - 2-3 тысячи тонн.
В то же время молока сельхозорганизации дают 67 тысяч тонн, крестьянские и фермерские - 8,3 тыс. тонн, хозяйство у населения - 90 тысяч тонн.
"Объем молока, который сейчас дает население, достаточно серьезный. Поэтому наша задача этот объем сохранить и не уменьшать его", - сказал он.
