В Крыму построят две новых фермы для молочных коров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму планируют построить две новые современные фермы на три тысячи дойных коров каждая. Одна появится в Раздольненском районе, вторая – в Первомайском. Об этом на президиуме Госсовета Крыма сказал глава министерства сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Одно из предприятий задумало полностью роботизировать свою новую ферму, а второе уже заложило порядка 300 га орошаемых земель для выращивания корма скоту, отметил Кратюк.При этом количество скота и птицы на убой, содержащегося на частных подворьях Крыма, будет постепенно сокращаться, отметил министр. В то же время, по его словам, количество молочного скота пока останется прежним."Мы должны признать и говорить об этом откровенно. Некоторые виды животных, которых любят содержать в подсобных хозяйствах, по новым нормам и стандартам, к сожалению или к счастью, их приходится удалять на более крупные предприятия. Санитарные нормы ужесточаются, все хотят экологически чистую продукцию, поэтому все это двигается в большие предприятия. Будут какие-то небольшие объемы оставаться у населения, и мы должны быть к этому готовы и должны из этого строить всю дальнейшую стратегию", - сказал он.В 2025 году в Крыму, обозначил министр, производство скота и птицы на убой составило 121 тысячу тонн. При этом сельскохозяйственные организации являются основным производством - 79 тысяч тонн, на втором месте хозяйство населения – 39 тыс. тонн, на третьем – фермерские хозяйства с числом - 2-3 тысячи тонн. В то же время молока сельхозорганизации дают 67 тысяч тонн, крестьянские и фермерские - 8,3 тыс. тонн, хозяйство у населения - 90 тысяч тонн. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может производить в пять раз больше молока и мясаПереломный год животноводства: как развивается отрасль в КрымуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

