Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму

Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 16.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Соревнования прошли в дисциплине дистанция-горная, сначала спортсмены преодолевали дистанцию в связках по два спортсмена, а затем в группах из четырех спортсменов. В итоге в мужских связках золото у Игоря Ткачева и Ивана Добрыдина, в женских – у Марии Вассерман и Регины Ильиной из Красноярска, в смешанных – у Ткачева и Вассерман. Также Добрыдин и Ильина взяли серебро в смешанных связках.Он уточнил, что Игорь, Иван и Мария – спортсмены Спортивной школы №7, тренируются под руководством Натальи Калиниченко.Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих ранее завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа. Соревнования проходили в столице Монголии Улан-Баторе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондоАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве ЕвропыВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

