Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму - РИА Новости Крым, 16.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251116/sevastopolskie-sportsmeny-vzyali-kubok-mira-po-sportivnomu-turizmu-1150953317.html
Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму
Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T15:46
2025-11-16T15:46
спорт
туризм
соревнования
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
награды
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150951810_0:452:960:992_1920x0_80_0_0_b6e447372ce442148e00f8e8f50f9960.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.Соревнования прошли в дисциплине дистанция-горная, сначала спортсмены преодолевали дистанцию в связках по два спортсмена, а затем в группах из четырех спортсменов. В итоге в мужских связках золото у Игоря Ткачева и Ивана Добрыдина, в женских – у Марии Вассерман и Регины Ильиной из Красноярска, в смешанных – у Ткачева и Вассерман. Также Добрыдин и Ильина взяли серебро в смешанных связках.Он уточнил, что Игорь, Иван и Мария – спортсмены Спортивной школы №7, тренируются под руководством Натальи Калиниченко.Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих ранее завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа. Соревнования проходили в столице Монголии Улан-Баторе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондоАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве ЕвропыВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
https://crimea.ria.ru/20251106/putin-otkryl-sportivnyy-kompleks-v-krymu-1150706183.html
севастополь
Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму

Севастопольские спортсмены взяли 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму

15:46 16.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.
"Соревнования стартовали 12 ноября в Оше Кыргызской Республики на скальном массиве Керме-Тоо. Нашу страну представила сборная в составе восьми сильнейших спортсменов – трое из Севастополя, четверо из Санкт-Петербурга и один из Красноярска", – проинформировал губернатор.
Соревнования прошли в дисциплине дистанция-горная, сначала спортсмены преодолевали дистанцию в связках по два спортсмена, а затем в группах из четырех спортсменов. В итоге в мужских связках золото у Игоря Ткачева и Ивана Добрыдина, в женских – у Марии Вассерман и Регины Ильиной из Красноярска, в смешанных – у Ткачева и Вассерман. Также Добрыдин и Ильина взяли серебро в смешанных связках.

"В группах золото у наших спортсменов в связке со спортсменкой из Красноярска в смешанной группе, Игорь Ткачев и Иван Добрыдин с представителями Санкт-Петербурга в мужской группе, Мария Вассерман в женской группе вместе со спортсменками из Красноярска и Петербурга. 1 общекомандное место у сборной России", – сообщил Развожаев.

Он уточнил, что Игорь, Иван и Мария – спортсмены Спортивной школы №7, тренируются под руководством Натальи Калиниченко.
Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих ранее завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа. Соревнования проходили в столице Монголии Улан-Баторе.
Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
СпортТуризмСоревнованияСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевНаградыНовости
 
