Севастопольские спортсмены взяли Кубок мира по спортивному туризму

Севастопольские спортсмены взяли 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей на Кубке мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.
"Соревнования стартовали 12 ноября в Оше Кыргызской Республики на скальном массиве Керме-Тоо. Нашу страну представила сборная в составе восьми сильнейших спортсменов – трое из Севастополя, четверо из Санкт-Петербурга и один из Красноярска", – проинформировал губернатор.
Соревнования прошли в дисциплине дистанция-горная, сначала спортсмены преодолевали дистанцию в связках по два спортсмена, а затем в группах из четырех спортсменов. В итоге в мужских связках золото у Игоря Ткачева и Ивана Добрыдина, в женских – у Марии Вассерман и Регины Ильиной из Красноярска, в смешанных – у Ткачева и Вассерман. Также Добрыдин и Ильина взяли серебро в смешанных связках.
"В группах золото у наших спортсменов в связке со спортсменкой из Красноярска в смешанной группе, Игорь Ткачев и Иван Добрыдин с представителями Санкт-Петербурга в мужской группе, Мария Вассерман в женской группе вместе со спортсменками из Красноярска и Петербурга. 1 общекомандное место у сборной России", – сообщил Развожаев.
Он уточнил, что Игорь, Иван и Мария – спортсмены Спортивной школы №7, тренируются под руководством Натальи Калиниченко.
Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих ранее завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа. Соревнования проходили в столице Монголии Улан-Баторе.
