Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа, сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.По данным правительства, спортсмены старше 18 лет состязались на дистанциях от трех до девяти метров в дисциплинах "дальний бросок", скоростное и безоборотное метание. Юноши и девушки от 10 до 17 лет соревновались на дистанциях от трех до семи метров в своих возрастных группах.В итоге в активе Долгих золото на дистанциях в пять и семь метров, серебро – не шестиметровке и в скоростном метании, бронза на трех и четырех метрах. В целом российская команда показала высокий уровень подготовки, завоевав первое место в общекомандном зачете: всего спортсмены России завоевали 42 медали чемпионата и 30 медалей первенства мира.Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко ранее победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции, сообщал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве ЕвропыБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в Крыму

