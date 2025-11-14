Рейтинг@Mail.ru
Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа
Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа
Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа, сообщает в пятницу пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа, сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.По данным правительства, спортсмены старше 18 лет состязались на дистанциях от трех до девяти метров в дисциплинах "дальний бросок", скоростное и безоборотное метание. Юноши и девушки от 10 до 17 лет соревновались на дистанциях от трех до семи метров в своих возрастных группах.В итоге в активе Долгих золото на дистанциях в пять и семь метров, серебро – не шестиметровке и в скоростном метании, бронза на трех и четырех метрах. В целом российская команда показала высокий уровень подготовки, завоевав первое место в общекомандном зачете: всего спортсмены России завоевали 42 медали чемпионата и 30 медалей первенства мира.Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко ранее победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции, сообщал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
Новости
севастополь, спорт, новости севастополя, правительство севастополя, монголия, общество, новости, чемпионат мира
Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа

Спортсменка из Севастополя взяла 6 медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа

21:53 14.11.2025
 
© Правительство СевастополяСевастопольская спортсменка Наталия Долгих стала лучшей в мире по метанию ножа
Севастопольская спортсменка Наталия Долгих стала лучшей в мире по метанию ножа
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Наталия Долгих завоевала шесть медалей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа, сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.

"В столице Монголии, Улан-Баторе, состоялись чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти стран. В составе сборной России выступила севастопольская спортсменка Наталия Долгих. Она завоевала шесть медалей на различных дистанциях", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства, спортсмены старше 18 лет состязались на дистанциях от трех до девяти метров в дисциплинах "дальний бросок", скоростное и безоборотное метание. Юноши и девушки от 10 до 17 лет соревновались на дистанциях от трех до семи метров в своих возрастных группах.
В итоге в активе Долгих золото на дистанциях в пять и семь метров, серебро – не шестиметровке и в скоростном метании, бронза на трех и четырех метрах. В целом российская команда показала высокий уровень подготовки, завоевав первое место в общекомандном зачете: всего спортсмены России завоевали 42 медали чемпионата и 30 медалей первенства мира.
Спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко ранее победила в первенстве Европы по тхэквондо, которое проходило в Греции, сообщал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
